【粉嶺半日遊】陪媽咪食齋！TVB劇取景地打卡、蔬果市集買靚菜

今天推介的雲泉仙館及乾貨市集半日遊懶人包，是「粉嶺壁畫村」的延伸行程。詳看上篇：【粉嶺壁畫村】輕鬆半日遊！隱世七彩壁畫屋、波點步道打卡攻略

所以，覺得意猶未盡的朋友可一併到雲泉仙館觀光及一嘗道家素食。從「坪洋壁畫村」至「九記士多」再出發到雲泉仙館只需大概十分鐘的步程：

從「坪洋壁畫村」至「九記士多」再出發到雲泉仙館只需大概十分鐘的步程（白熊紳士咖啡廳提供）

坪輋雲泉仙館於1986年建成，奉純陽祖師呂洞賓，屬於道教全真道純陽派。以清淡素食及應季節的夏菊冬荷兩展深受市民歡迎。小編發現週六人流比想像中多，與隔鄰的壁畫村反差甚大。如此宏偉的門牌應該不會錯過。門樓橫額「雲泉仙館」四字為陳日新題。「陳日新」不是天主教主教嗎，怎會為道觀提字？（結果發現，原來是自己腦入水，弄錯了「陳日君」和「陳日新」，幸好沒透露給牛奶妹知道…）

坪輋雲泉仙館於1986年建成，奉純陽祖師呂洞賓，屬於道教全真道純陽派。以清淡素食及應季節的夏菊冬荷兩展深受市民歡迎。如此宏偉的門牌應該不會錯過（白熊紳士咖啡廳提供）

五大打卡位

1. 巨型「福祿壽」 三星像

一進門就己經有人流聚集，原來就是和三星合照，拿個好意頭。至於三星像左右兩旁便是「雲泉素食中心」，主要是供素餐給旅行團或本地團。當然散客也歡迎叫餐，但是追求高性價比的朋友可能要失望…因為仙館裡的素菜雖然不貴，但也不便宜。

由於白熊以往隨團食過數次，而且今次只有兩人，難以選菜，故只留意了一下以往沒注意的單買堂食價格。素食價錢均價為港元$90以上，份量頗大。比較受歡迎的菜式是「香酥荔芋魚」、「西檸軟鴨」及「五柳素石斑」。但最最最著名的是任食的「綿滑白粥」。有興趣的朋友可試試，比起坊門的粥多有一陣神奇的「腐竹」豆香。

2. 中式庭園

然後沿仙館繞一圈，找到雲泉仙館後的中式庭園，視季節不同有不同景貌。園內很多的紅花，應該是銀樺？

3. TVB古裝劇御用涼亭白橋取景地

這條橋也被列在創意香港中的「宗教場所」拍攝資料庫，有意可到這裡參考及申請。如果當日身穿旗袍或宮廷服在這裡簡直是天作之合。

4. 純陽寶殿

沿正門直入，寶殿位置亦很好找。旁邊有樓刺梯通向鐘樓和鼓樓，不過鐘鼓均以膠盒圍邊上鎖，遊客自是無緣敲打。

沿正門直入，寶殿位置非常好找（白熊紳士咖啡廳提供）

5. 本土雜貨小市集

這市集白熊也是隨着人流走才發現，位置在雲泉仙館後的停車場。麻雀雖小，五臟俱全。應該是看準了每天到訪的旅行團友消費力。除了一些乾貨、本地蔬果和醃漬小食之類，這邊白熊也終於忍不住拿出錢包敗下去。沒錯，就是香甜酥脆一身的麥芽糖餅，不知有多少年月沒去品嚐這個「童年至愛」。最後臨走時買了一包鹽醃墨魚絲和數個本地香甜蕃薯回家。

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【本文獲「白熊紳士咖啡廳」授權轉載。】