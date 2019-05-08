【日本手信2019】大阪新興3大靚手信　80年傳統鋪、創新芝士甜品

每次去大阪旅行，買回來的手信來來去去不是章魚燒味的米菓、就是抹茶味的年輪蛋糕，雖然大阪每年都有很多新手信，但每次想來點新意都會怕中伏，這個時候就可以參考以下3款手信，全都是今年大阪新興的手信，款款都精緻又好食，用來做手信都不會失禮。

01｜法國傳統蛋糕@カヌレ堂

想搞點新意思，就不可以限制自己在關西機場才買手信，因為大阪街邊有很多小店，賣的產品都非常精緻好食，很適合用來做手信！而這間就是專賣法國傳統甜品「卡納蕾蛋糕」的店舖，不單款式多，而且每款都做到卡納蕾傳統外脆內軟的口感，還會把日本傳統口味跟卡納蕾MIX&MATCH，推出黑糖、蜜豆、抹茶等口味，創新之餘又好食，所以累積了不少捧場客。

カヌレ堂每個月的1號還會推出季節限定的新口味，今個月就是「冧酒檸檬」和「黑車厘子」口味，有興趣的朋友記得去買啦！

日本除了傳統和菓子之外，很多外國甜品都做得很出色。（圖片來源：kazuhikoo333@IG）

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カヌレ堂 カヌレドゥジャポン 桜川店 地址：大阪府大阪市浪速区桜川1-6-24 交通：JR難波站起徒歩約7分鐘／大阪市營地下鐵千日前線櫻川站起徒歩5分鐘 營業時間：10：00〜19：00

02｜80年傳統米菓@うぐいすボール

植垣米菓是大阪80多年的傳統老店，當中的招牌「鶯球米菓」更是大阪人從小吃到大的零食，一直以來都是以大包裝發售。今年店舖大玩創新，在JR新大阪站的大型購物中心開了「鶯球米菓」專賣店，以傳統製法復活「鶯球米菓」原有的口味，然後再加上黃豆粉、宇治抹茶、紀州南高梅等新口味，配以超可愛的包裝，開店不久就受到日本人的熱捧，成為新興的大阪手信！

日本國民零食「鶯球米菓」最近開了專賣店。（圖片來源：uegaki-beika）

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エキマルシェ新大阪 うぐいすボール 地址：大阪府大阪市淀川区西中島5‐16‐1 交通：JR新大阪站在来線改札内 營業時間：9：00〜21：30

03｜芝味十足曲奇@ウメダチーズラボ

芝士控留意啦，這間店去大阪一定要食！大阪梅田新開了一間芝士專門店，專賣一些創意芝士甜品，剛開鋪就大受歡迎，每天都會見到店前有條人龍排隊，當中有款芝士曲奇就最適合用來作手信！很多地方都有賣芝士曲奇，但這裡的曲奇與眾不同，內饀是由白朱古力加上芝士製成，連外面的曲奇都有加入芝士，吃下去非常鬆脆，而且芝味十足，芝士控必買啊！

除了芝士曲奇外，店內還有很多創意芝士甜品，芝士控來這裡一定要試！（圖片來源：kiyopi_chan@IG）

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