【哈利波特】美國環球影城新園區6月開幕「1比1海格」登場！

說了良久，位於美國奧蘭多環球影城的「海格的魔法生物摩托車冒險」，將於今年6月開幕！官方其實不時會發布園區造型相吊觀眾癮，而今次就發布園區裡的大主角，海格的1:1人像！其設計是跟足電影角色Robbie Coltrane7呎6吋高度來製作，造型非常細緻，讓各位「哈利迷」更期待進入這個禁忌森林！ 圖片來源：Universal Orlando Resort

奧蘭多環球影城「海格」首度亮相

自美國的奧蘭多環球影城宣布開「海格的魔法生物摩托車冒險」園區，各位「哈利迷」都已經plan定要入去玩。

之前有發布消息，園內以禁忌森林(Forbidden Forest)為主題，設計會由哈利波特電影系列的藝術總監負責，他將書中故事真實化，當中有不少魔法生物人會出現，例如在第一集的人馬(Centaurs)都會在園中出現。而今次公布的是巨人海格，就是他帶哈利和馬份初次進入此森林探險。

「海格的魔法生物摩托車冒險」，當中的設計都跟足書中和電影內的魔法世界。

實體版「海格」亮相。

6大設計將海格實體化

這「海格」人像，像真度近乎完美，事關園區設計總監真的跟足本電影和書本的設定活現眼前，他為了將森林變得真實，在園區起了千棵樹，好有誠意！

按圖睇如何將海格實體化！

[1] 設計團隊將電影中的海格帶來現實，他們研究了海格的面部與肢體動作，為人物做出24個表情與肢體反應。

見盡魔法世界奇珍異獸

園區6月13才正式開幕，等多一個月多少少就有得下玩！現在看看有甚麼奇珍異獸可以在園區裡見到。

按圖睇「哈利波特魔法世界奇珍異獸」！

屆時可以進入危險又刺激的禁忌森林。

[1] 人馬(Centaurs)，8呎高的人馬，是魔法界的生物，有人的上半身，馬的下半身，第一集哈利波特中有有現過。。

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