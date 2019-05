【母親節2019】尖沙咀9個食玩行程推介　泰菜半自助餐、懷石料理

【1】泰國米芝蓮3星餐館!半自助餐任食逾30款小食@藍象

半自助餐相對平啲,可以叫一個自己喜歡的主菜後,任食小食和甜品。這間泰國餐廳近期推出半自助餐,主菜有海南雞飯、泰式青胡椒鴨肉配泰國有機黑米、藍象手工紅咖喱牛配泰式茉莉香飯、鴛鴦咖喱脆皮銀雪魚配泰國有機黑米等等,小食有逾30款選擇,還有泰國人氣甜品四式焗米布甸﹑泰式香烤脆皮鵪鶉蛋﹑皇室椰子珍多冰等,超豐富。加上餐廳對無敵海景,景靚又有美食,媽媽實滿意!

按圖睇「藍象」半自助餐有咩食!

【2】甜甜蜂蜜自助餐@皇家太平洋酒店

以較為清新和健康的蜂蜜作為自助餐作為主題,以有機蜂蜜做燒雞、炸蝦球、玫瑰酥等,清甜得來不會很油膩,對於著重健康養生的媽媽就最適合了!

按圖睇「皇家太平洋酒店蜂蜜自助餐」有咩食!

【3】免費香水工作坊、任試50款品牌香水

想送媽媽香水做禮物,但又怕買完隻味會唔鍾意,一於拉埋媽媽去試香水,甚至DIY一隻專屬香水。Fragrance Bar裡有逾50款品牌香水,旁邊有由日本沖繩手造紙花藝術家國吉満先生製作的「花香遊藝園」,被色顏繽紛的花卉包圍著,又有花香水氣味,如置身花花世界。

按圖睇「花香遊藝園」有咩玩!

【4】米奇變身TheSimpsons!街頭藝術畫展

當你以為「藝術嘅嘢識條鐵」的時候,其實藝術可以取材自生活,變得貼地。今次要介紹的藝術家,是位新晉潮流文化人,Mr.Likey,他是在美國生活的港人,作品中見他大玩外國的卡通人物,將米奇變成黃色,像The Simpsons裡會出現的人物,亦將得意的牛奶妹變成頹頭的Homer,搞鬼得來又引人共嗚。他的個人展會在港展出,屆時可以睇到這位年輕大師的作品。

按圖睇「Mr. Likey個人作品展」有咩睇!

《Homie and Margie》看到雖然樣子是米奇和米姥,但造型是Homer和Marge,創意十足。(官方圖片)

「Not Now But Right Now!」─ Mr. Likey個人作品展

日期:5月9日至26日

時間:11am-10pm

地點:尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖「海港城‧美術館」