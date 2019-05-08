【母親節2019】尖沙咀9個食玩行程推介　泰菜半自助餐、懷石料理

母親節殺到來了，無頭緒的朋友們，為你帶來母親節周末遊提案！9大行程，由自助午餐去到玩樂節目，直落晚飯地點為你準備好！即睇母親節節目行程！

12nn 自助午餐

【1】泰國米芝蓮3星餐館！半自助餐任食逾30款小食@藍象

半自助餐相對平啲，可以叫一個自己喜歡的主菜後，任食小食和甜品。這間泰國餐廳近期推出半自助餐，主菜有海南雞飯、泰式青胡椒鴨肉配泰國有機黑米、藍象手工紅咖喱牛配泰式茉莉香飯、鴛鴦咖喱脆皮銀雪魚配泰國有機黑米等等，小食有逾30款選擇，還有泰國人氣甜品四式焗米布甸﹑泰式香烤脆皮鵪鶉蛋﹑皇室椰子珍多冰等，超豐富。加上餐廳對無敵海景，景靚又有美食，媽媽實滿意！

按圖睇「藍象」半自助餐有咩食！

這間泰國米芝蓮三星餐廳近期推出半自助餐優惠，一次過試逾30款泰式小食。(官方圖片)

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半自助餐優惠詳情： 日期：5月11、12、18、19、25、26、6月1、2、8、9、15、16日 時間：11:30am-3pm 收費：$188起

藍象泰國餐廳 地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖 營業時間：11am-10:30pm 電話：2328 2328

【2】甜甜蜂蜜自助餐@皇家太平洋酒店

以較為清新和健康的蜂蜜作為自助餐作為主題，以有機蜂蜜做燒雞、炸蝦球、玫瑰酥等，清甜得來不會很油膩，對於著重健康養生的媽媽就最適合了！

按圖睇「皇家太平洋酒店蜂蜜自助餐」有咩食！

母親節限定自助午餐。(官方圖片)

「甜蜜母親節」自助餐詳情: 日期：5月11、12日 時候：午餐 12nn-2:30pm、晚餐 6pm-9:30pm 收費：午餐 $438(成人)；$298(小童)、晚餐 $688(成人)；$438(小童) 電話：2738 2322，或上官方網站訂位

皇家太平洋酒店 地址：香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城皇家太平洋酒店 柏景餐廳位置：園景翼2樓

3pm 試香水、睇畫展、睇海洋電影

【3】免費香水工作坊、任試50款品牌香水

想送媽媽香水做禮物，但又怕買完隻味會唔鍾意，一於拉埋媽媽去試香水，甚至DIY一隻專屬香水。Fragrance Bar裡有逾50款品牌香水，旁邊有由日本沖繩手造紙花藝術家國吉満先生製作的「花香遊藝園」，被色顏繽紛的花卉包圍著，又有花香水氣味，如置身花花世界。

按圖睇「花香遊藝園」有咩玩！

日本沖繩手造紙花藝術家國吉満先生，製作的「花香遊藝園」，花卉燦爛，快啲埋位影張相！(官方圖片)

「Beauty Bloom花香遊藝園」及「Fragrance Bar」 日期：即日起至5月26日 地點 : 海港城港威商場大堂 I

【4】米奇變身TheSimpsons！街頭藝術畫展

當你以為「藝術嘅嘢識條鐵」的時候，其實藝術可以取材自生活，變得貼地。今次要介紹的藝術家，是位新晉潮流文化人，Mr.Likey，他是在美國生活的港人，作品中見他大玩外國的卡通人物，將米奇變成黃色，像The Simpsons裡會出現的人物，亦將得意的牛奶妹變成頹頭的Homer，搞鬼得來又引人共嗚。他的個人展會在港展出，屆時可以睇到這位年輕大師的作品。

按圖睇「Mr. Likey個人作品展」有咩睇！

《Homie and Margie》看到雖然樣子是米奇和米姥，但造型是Homer和Marge，創意十足。(官方圖片)

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「Not Now But Right Now!」─ Mr. Likey個人作品展 日期：5月9日至26日 時間：11am-10pm 地點：尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖「海港城‧美術館」

【5】$24漫遊海底世界！太空館新電影登場

母親節一家大細去玩，近期太空館有新海洋電影《繽紛藍海》上映，看的時候好像被海洋包圍，超震撼的！

按圖睇「《繽紛藍海》」有咩睇！

電影中可以見到部分樽鼻海豚會用柳珊瑚摩擦身體，柳珊瑚表面有一層能抗炎和抗菌的粘液，相信此舉或有助樽鼻海豚預防感染。(官方圖片)

入場費：標準票：$32（後座）；$24（前座） 優惠票：$16（後座）；$12（前座） 備註： 1. 優惠票適用於全日制學生、殘疾人士（及一名同行照料者）及 60 歲或以上高齡人士 2. 博物館人員可要求享有優惠收費的人士出示有效的身分證明文件，以供查核資格 3. 三歲以下兒童恕不招待

香港太空館 地址：尖沙咀梳士巴利道10號 放映日期：即日起至8月31日 放映時間：除休館日外，每日1:30pm、5pm及8:30pm、星期二休館（公眾假期除外） 放映地點 ：何鴻燊天象廳

6pm 小食時間

【6】黑糖鮮奶免費加小芋圓

現在的台茶不只大賣黑糖珍珠，還有芋圓和地瓜圓。此兩款都是台灣的傳統甜品，味道相對珍珠無咁甜，Q彈的口感直逼珍珠。有台茶店就趁母親節，推出免費送一份小芋圓和小地瓜圓優惠，讓各位喝的時間，茶飲更有咬口！

按圖睇「沐白」有咩茶飲！

芋圓伯爵紅茶拿鐵 $24(中) $28(大)(官方圖片)

優惠詳情： 5月12日於全線分店，包括元朗總店、荃灣分店、尖沙咀分店推出小芋圓及小地瓜圓，只要購買任何鮮奶系列飲品，即可以免費配加一份小芋圓及小地瓜圓。

沐白小農 尖沙咀分店 地址：尖沙咀寶勒巷3號地下2號舖 營業時間：12nn-11pm

【7】食澳洲火紅西瓜蛋糕

近年西瓜蛋糕流行，於澳洲紅到來香港，先前於香港大學站的一間休閒cafe大賣，現在小店開到尖沙咀，繼續賣西瓜蛋糕之餘，更有其他無麩質水果蛋糕！兩位店主，Sam和Viktor所開的咖啡室，有all day breakfast、糕點等，而西瓜蛋糕是當年店主到澳洲偷師，再將清新不膩、賣相艷麗的甜品帶來香港，隨即引來關注，成為熱賣糕點。

按圖睇「Lifetastic」有咩食！

草莓西瓜蛋糕 $65

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Lifetastic 地址：尖沙咀彌敦道100號TheONE4樓L406號舖 營業時間：12nn-11pm

7:30pm 日本菜晚餐

【8】豪食鮑魚花膠車仔麵@一君士多

老闆鄧一君，由演員跳到保險界，再經營車仔麵店，本身背景已夠話題性，加上早陣子古天樂「真找數」到油麻地「一君士多」光顧，令小店人氣再度飆升。小店大賣港式車仔麵，用料都幾落本，鮑魚、花膠，再用豬骨湯底配油麵，另加廣島蠔及蝦，車仔麵可以吃得很奢華。

按圖睇「一君士多」有咩食！

「霸王麵」，被鄧老闆喻為最抵食之選，用料最上乘，包括用上湯燘的花膠、澳洲鮑魚及花菇，再扣蠔油汁，豬骨湯底配油麵，另加廣島蠔及蝦，性價比最高。$98/碗。

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一君士多 地址 : 尖沙嘴堪富利士道6號地下 營業時間：11am-11pm

【9】京都第一西京燒@京都一の傳

京都第一西京燒老店，「京都一の傳」登港！此店已經有成91年歷史，其人氣西京燒日賣近3萬片，成為日本高端西京燒市場銷量最高的店，香港為首間海外分店，由店舖總廚佐藤暢郎坐鎮，製作最正宗的西京燒。

西京燒，主要以白麵豉醬製成的西京燒醬作為醃料，用來醃銀鱈魚。製作時，以直接火烤方式，燒經醃製的魚塊，脂肪融化後，待外層燒成焦糖色，帶焦香的魚肉，Juicy嫩滑，又有醬料微甜的味道，難怪日本人都這麼愛吃這道料理。

按圖睇「京都一の傳」有咩食！

銀鱈魚西京燒 $88，西京燒以燒銀鱈魚為最傳統食法，期後就有燒豚肉、鰻魚等食材。(官方圖片)

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