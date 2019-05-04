【謝師宴】30款$400以下網購GradDin裙！5大穿搭小技巧秒變女神

踏入5月，又到了謝師宴的季節！一眾爭妍鬥麗的女同學們，是時候買裙了！現在才月頭，還有時間上網買裙，為你從外國網上選出30套搊裙，保證平靚正名牌「戰衣」，穿了秒變女神，再教你5個揀裙小貼士，令你日後翻看照片都不會尷尬，即睇裙款！ 圖片來源：ASOS

$400以下歐美時裝網購GradDin戰衣

學生時期的謝師宴精彩無限，你會見到平時見佢無乜特別的同學，一化起妝，穿起漂亮裙子後，立即仙氣萬分。女同學們，如果你都想成為令人BlingBling眼的焦點，可從揀裙入手！為你分了5大類別的裙款，再因應身形或者想要效果給你揀裙小貼士。放心，全部裙款$400以下，不會令你太肉赤！

畢業後期待的謝師宴，各位同學可以著靚靚參加Party！(圖片來源：Princess Diary電影)

1. 秒變仙氣女神

揀裙小貼士：薄紗、長裙、淺色

仙氣這回事，可以靠衣著來幫幫手。最基本的純白、米白色或者大地色系最易建立仙氣。其次，穿起有薄紗的裙子，紗隨風擺動飄揚，長裙可以增強行路有風的感覺，仙氣感UP！

按圖睇「仙氣女神裙之選」

[1] ASOS DESIGN pleated panelled short sleeve midi dress with lace inserts $343.92｜乾燥玫瑰的顏色是近年大熱的色系，溫柔得來又不失少女味。

2. 可愛少女、活潑女孩展現朝氣

揀裙小貼士：碎花、粉色

謝師宴多於夏天舉行，想更有朝氣，可大玩亮眼顏色。穿碎花的話，會有種「卡娃依」呢的感覺！

按圖睇「可愛裙之選」

[7] Oasis Fitzwilliam Lace 2 in 1 Skater Dress $380.95｜碎花在下半身裙擺位，令整體不會太浮誇，斯文大方而不失少女味。

3. 有肉地女孩遮走缺點

揀裙小貼士：中袖或長袖、領位可低少少

每個人的身形都不同，有肉感的女孩，可以靠裙子的剪裁來遮走缺點。不過首先都要知道自己邊個位有肉。

微胖女生揀裙小技巧：

1. 如腿有肉，找條長裙，可選高腰，令腿更修長，同時可顯出腰線。

2. 如手臂有肉，避免穿無袖背心，可選中袖、中袖或薄紗袖，遮走肉肉手臂。

3. 不要怕穿領口低的裙子，可露鎖骨出來，視覺上瘦點。

按圖睇「遮走缺點裙之選」

[13] Y.A.S all over pleated shift mini dress in pink $190.48｜完美地遮晒上半身，腿可以靠穿高根鞋後，令線條修長。

4. 低調小性感帶出女人味

揀裙小貼士：深色、薄紗透視、蕾絲、貼身

小女孩轉大人，想來點小性感但又不俗氣，可以選少少薄紗透視的裙，不會實質露太多，卻若隱若現。

按圖睇「小性感裙之選」

[19] Dolly & Delicious lace sleeve mini prom dress with collar in black $275.13｜吊帶背心面加了薄紗和衫領，令黑色裙子變得有個性。

5. 個性女生型足全場

揀裙小貼士：全黑、Jumpsuit

穩陣安全的黑色，都可以做到好型、不會悶。想再有個性的話，可以穿褲子，但不是男生們西裝那種，而是連身褲，配對高根鞋，霸氣又有型。

按圖睇「個性型格服裝之選」

[25] ASOS DESIGN minimal strappy jersey jumpsuit $296.3｜純白jumpsuit令整體感覺輕鬆又時尚。

學生時期，穿起大人的靚衫，化妝、Set頭，儘管幾識扮靚都好，當中都會有種青澀與稚氣。雖然搞場大龍鳳唔容易，又要花錢，但當你考完試再見到同學聚頭的時候，大家都穿得美美的，再一同以宴會答謝老師，這壇龍鳳將會成為你長大期的青春回憶。各位同學屆時記得影多啲靚相，好好地紀錄這個晚上！

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