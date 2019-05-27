【環遊世界】盤點全球七大絕色靚景　天空之鏡、羚羊峽谷都有份！

大自然的鬼斧神工，真的是一股很奇妙的力量，有些世界奇觀甚至震懾到讓人懷疑自己是否還置身於地球。有些美景近在身邊，但有些卻需要翻過千山、越過萬嶺才能抵達，但面對這種情況也想要在此生見證一次的渴望，想必就是旅行的動力吧，現在就馬上為大家介紹，今年必去的世界奇觀。

1. 露易絲湖｜加拿大

位於加拿大艾伯塔省班夫國家公園內的露易絲湖，四周圍繞著白皚皚的雪山，因冰川岩粉流入湖中，經過陽光的照射後，湖面呈現如翡翠般碧綠的色澤，極度夢幻且不真實的湖水，映照大片壯闊的山景，讓露易絲湖成為來到加拿大必訪的景點之一，想親眼目睹這片如仙境般的美景，就要前往班夫國家公園，千萬別錯過！

2. 瓦特納冰川｜冰島

位於冰島的瓦納特國家公園，是世界第三、歐洲最大的冰川，面積佔據了整個國家的十分之一，在這裏你可以一次看到集冰川、火山、森林、瀑布和峽谷為一體的美景。你可以選擇在冰川徒步，還可以體驗飛機低空觀光和乘船遊覽冰湖等，壯麗的冰川景色，豐富的地貌景觀，彷彿走入冰雪奇緣的世界裏，這邊也因此成為電影《星際啟示錄》的取景地之一。

3. 瓦卡奇納綠洲｜秘魯

應該沒有任何地方可以比瓦卡奇納綠洲，更貼近「世外桃源」這一詞了，位在秘魯西南部伊卡的沙漠中，藏著瓦卡奇納這片，號稱南美洲最美的綠洲。這個居住約不到一百人的綠洲，圍繞著如月牙泉般碧綠的湖水，在烈日荒蕪的沙漠中，成了如海市蜃樓般的景象，在這裏可以體驗划船、滑沙和開越野車奔馳沙漠等活動，這片神話般的奇景此生必去！

4. 大稜鏡溫泉｜美國

位於美國黃石國家公園的大稜鏡溫泉，又被稱為大虹彩溫泉，是世界第三、美國最大的溫泉，溫泉中豐富的礦物質，使得其中富有多種藻類和含色素的細菌等微生物，而也因為它們體內的葉綠素和類胡蘿蔔素的比例會隨季節變換而改變，使大稜鏡溫泉有千變萬化的顏色，在春季，湖面呈現鮮豔橙紅色，而到了冬季又變成寶石般的深綠色。

5. 烏尤尼鹽湖｜玻利維亞

烏尤尼鹽湖位於玻利維亞西南部的烏尤尼小鎮附近，是世界上最大的鹽湖，在每年十二月至隔年五月的雨季，經過雨水的堆積，使得這片鹽盤呈現無邊無際的一片粉藍，被譽為「天空之鏡」般的夢幻景色，而在地面乾旱時，則是一望無際的純白「六角地磚」，在烏尤尼鹽湖欣賞日出和日落，毫無屏障，一片雪白的景色，完全能感受置身於天堂般的奇景。

6. 朱古力山｜菲律賓

位於菲律賓的薄荷島，是每個到宿霧島旅遊的遊客必去的島嶼之一，而就位在薄荷島中部的卡門附近，座落了如朱古力一般的山群，一千多個大小相似的圓錐形山丘，每到乾旱的夏季，植物乾枯轉為咖啡色，讓一座座的小山丘呈現如朱古力般的景色，而朱古力山的形成至今仍是個謎，還有著各種荒謬卻又浪漫的傳說，快來菲律賓薄荷島，一睹這可愛的奇景吧！

7. 羚羊峽谷｜美國

位於美國美國亞利桑那州的羚羊峽谷，是由許多個裂縫組成的狹縫型峽谷，走在狹縫中，陽光隨這時間，在表面不平整的間折射出出不同的光線，也因此成為攝影師最愛來挑戰的景點之一，許多知名的攝影作品也由此誕生，大自然的鬼斧神工，連谷壁上的紋路也如此迷人，即使不是專業的攝影師也沒關係，用雙眼見證這個世界奇景，絕對是此生必做清單之一。

看完以上介紹是不是超級心動，馬上列入人生必去清單中了呢？許多我們現今看到不可思議的美景，都是經過大自然千萬年來的造化而形成的，但隨著人類這幾年的活動，全球暖化的速度，讓許多奇景面臨消失的危機，大自然的美得來不易，而我們也要盡全力的去維護喔～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【世界奇觀｜此生必去七大全球奇景，美到讓你窒息的動人美景】