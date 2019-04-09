10大即將消失的世界美景：馬爾代夫、阿爾卑斯山、威尼斯仲有…

近幾年來科技愈來愈發達，卻也導致大自然受到的迫害愈來愈多，人類過度的開發、破壞導致氣候產生極度的轉變，如地球暖化、海平面上升、冰河融化等，因為以上的種種現象，世界上存在長達數千甚至數萬年的 世界美景 ，可能將在這短短數十年內消失殆盡，還沒看過這些世界美景的人，快把握接下來僅剩的時間吧！

【亞洲】

1. 馬爾代夫

從古至今，馬爾地夫幾乎就與仙境劃上等號，每個人都希望能去住在海島上，天天與海洋作伴，更有不少新婚夫妻的蜜旅首選就是馬爾地夫，然而這個擁有一千多座珊瑚礁島的天堂島國，有多達八成的陸地海拔低於一公尺，近年來受到氣候變遷影響，海平面不斷上升，尤其在2004年的南亞海嘯時，更有多達數十座島嶼被完全摧毀，甚至消逝於海中，而根據聯合國環境小組的警告顯示，在百年內這裡將不再適合人類居住（當然也不能旅遊了）。

2. 中國 萬里長城

也許有些人看到會感到非常震驚，壯闊的萬里長城怎麼會有消逝的一天呢？這座長達21196公里的長城，相當於來回台北和高雄近30趟的距離，有些地方因生態惡化，如西部乾旱荒漠地區，導致許多長城被掩沒於流沙底下，而某些地區更因無人管轄，導致長城受當地居民破壞，嚴重毀損無法挽回，長久以往，壯闊的萬里長城可能將剩下數千公里可供後人瞻仰。

3. 死海

死海位於以色列、約旦和巴勒斯坦的交界，是世界上地勢最低的湖泊，因鹽水密度極高，人能夠輕易漂浮在水面上而著名，而死海屬於河口湖，僅能依靠著流入的水源（約旦河）補充湖水，否則將會完全蒸發消失，然而近年來因約旦和以色列人民過度抽取約旦河水，導致注入死海的水量減少，水位受到嚴重影響，2007年時海拔創歷史新低（−420公尺），面積更是僅剩50年前的一半。

【歐洲】

4. 意大利 威尼斯

威尼斯由118個小島組成，以177條水道、401座橋樑相互連通，是世界上唯一一座沒有汽車的城市，並且以優美的環境、建築和藝術品聞名於世，時代線上更曾讚其為歐洲最浪漫的城市之一，然而地球暖化導致海平面不斷上升，使得威尼斯不斷遭受威脅，在1966年的洪水中就曾導致聖馬可廣場大淹水，五千多人流離失所，若是氣候的狀況無法改善，恐怕未來人們僅能在美國拉斯維加斯的威尼斯人酒店，看見所謂的「威尼斯美景」了。

5. 阿爾卑斯山（瑞士冰河列車）

阿爾卑斯山覆蓋許多歐洲國家，例如意大利、法國、瑞士、奧地利等地，每年更是吸引大批旅客前往遊覽、滑雪等，而瑞士更推出冰河列車，超大車窗讓旅客能看見沿途的阿爾卑斯山世界美景，其中最著名的便是壯闊的冰河景觀，然而近年來全球暖化，連海拔高於三千多公尺終年有雪的地區竟也出現融雪，且從1985年至2000年間，瑞士的冰河面積便已消逝近兩成，長久下去冰河將面臨完全消失的危機。

點擊下圖看清其餘5大即將消失的世界美景：亞馬遜熱帶雨林、馬丘比丘…

+ 10 + 9 + 8

俗話說的好：「人總是在失去後才懂的珍惜。」儘管這些世界美景至今仍然存在，然而若是狀況無法獲得改善，真的是看一次少一次，還沒看過的人們一定要趕快把握機會（小編還剩一半以上，泣）。最後呼籲大家，若希望這些世界美景能長久的保存下去，最重要的還是要愛護環境喔！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【威尼斯、亞馬遜、馬爾地夫、馬丘比丘不見了？即將消失的10大世界美景】

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