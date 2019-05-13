【台中美食】審計新村周邊搵食！3間西區文青風影相靚食店

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到台中，審計新村可謂其中一個打卡熱點。入村之前想吃點東西的話，為你介紹近期3間文青食堂，讓你吃美食再影文青相！

[1] 戲院主題食堂@吃光食堂

以復古戲院做主題的食堂，外觀有個類似買戲飛的位置，設計挺有特色的。店內木系設計，大賣日式定食套餐，剛剛才開業已有不少文青去支持。

按圖睇「吃光食堂」有咩食！

近期5月份才開業的日式食堂。(圖片來源：吃光食堂facebook)

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吃光食堂

地址：台中市西區五廊街12號

營業時間：11am-8pm

電話：0928 680 620

[2] 純白清新咖啡室@Vurr Coffee

台灣的咖啡室開到城行城市，這間於台中科博館附近的咖啡室，純白店舖設計，有種清新的感覺。除了有咖啡，都有小蛋糕和甜點，去完附近影相，可以到這裡休息放空。

按圖睇「Vurr Coffee」有咩食！

純白設計，讓人覺得很舒服放鬆。(圖片來源：vurrcoffee@instagram)

Vurr Coffee

地址：台中市西區博館三街33號

營業時間：星期一至二、四至日 9am-5:30pm，星期三休息

[3] 卡式帶主題咖啡室@感傷唱片行

近乎絕跡的卡式帶，不少愛懷舊的朋友都會珍惜。而這間感傷唱片行，曾到港開pop-up store，不過那店確實很細小，只能看展品而沒有堂食區。而台中店裡面有好多珍藏卡式帶，當中都會廣東歌的出現，讓港人在流行音樂下有份親切感。還有，店外印上「懷舊是時光倏忽回到過去，感傷則是彼時的故事未竟。」這句文字可以邊歎咖啡，一邊慢慢嘴嚼。

按圖睇「感傷唱片行台中」有咩食！

這放滿卡式的牆壁，基本上每位客人都會去影相。(圖片來源：mei6_18@instagram)

感傷唱片行台中

地址：台中市西區美村路一段564巷12號

營業時間：1pm-9pm

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