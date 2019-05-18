【深圳美食】勁食9間人氣食店！早午晚餐暴飲暴食兼影相

周末想出外走走，深圳成為不少港人的短線遊選擇，而當場的店舖推陳出新，為你綜合9間人氣食店，讓你飲飽食醉的同時，可以餵飽你的IG！

3間網紅熱捧早午餐廳

【1】 純白復古風咖啡室@枕咖啡Pillow Coffee

深圳如此多靚Cafe，近期當紅的有這間純白調，配上啡、銅等擺設的咖啡室，復古歐洲的文藝風格，引來一眾少女們衝去影相。窗邊位有陽光灑進，透過白色蕾絲窗簾映入眼簾，影相超好睇！

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食物在這刻只成為影相的道具。(41Cynthia@小紅書)

+ 3 + 2

枕咖啡Pillow coffee 地址：深圳市南山區桃源街道留仙大道眾創產業園B52棟107戶 營業時間：10am-10pm 前往方法：

【2】 迴轉甜品放題@甜芯 TIM TIM Cafe

迴轉壽司就吃得多，迴轉甜品都幾有新意，而且是放題形式，128人民幣(約$147)，1小時內任食。17米長的迴轉帶，40幾款甜品可以任食，對於喜歡甜品的朋友們，這裡簡直是甜品天堂啊！這裡的甜品每份的大小大概1-2口大小，讓你可以在1小時裡面吃到多款甜品！

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1小時內可以任食40幾款甜品，而且甜品質素不參差，甜品控絕對心動！(圖片來源：深圳微時光)

+ 7 + 6 + 5

甜芯 TIM TIM Cafe 地址：南山區文心四路海岸城西座2樓（探魚對面） 營業時間：12:30pm-11pm 前往方法：地鐵2號或11號線后海站，E2出口，再步行460m 備註： [1] 建議坐在後廚食物出品處，便能以最快速度睇邊款食邊款 [2] 現場預約制，需要等位的時候可以上二樓打卡影相

【3】森林秘密花園餐廳@利姆瑞雅-心靈花園

光看外觀已經夠排場，宮廷風的設計，讓女生們完全著迷，更有網民指，這裡不只美那麼簡單，而是充滿仙氣。像愛麗斯夢遊仙境場口，店內店外都花盡心思設計，可以用來做拍攝場景，或開派對，保證又食又影，滿足IG和胃口。

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非常夢幻的造型，唔講以為去咗婚禮場景。(利姆瑞雅-心靈花園@小紅書)

+ 6 + 5 + 4

利姆瑞雅-心靈花園 地址：深圳福榮路益田村69棟101室 前往方法：益田站A出口

3間輕食甜品之選

【4】 高峰日賣600粒大骰子糕點@老北京仙豆糕

小紅書人氣甜品，大骰子仙豆糕，基本6款味，紅豆、香芋、紫薯、板栗、抹茶紅豆和榴槤，可以再mix and match味道。仙豆糕10人民幣可以帶走3件，最貴是紫薯榴槤，5人民幣，但對於港人來說真的超抵食！店主試過每日最多賣600粒，超高人氣的小甜點！

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深圳第一間賣仙豆糕的地方，滿滿紫薯餡料。(今天喝白開水@小紅書)

老北京仙豆糕 地址：榕樹路西鄉段12-1號 營業時間：10am-10pm 前往方法： [1] 巴士27，深圳灣口岸 → 西鄉大鏟灣碼頭路線，西鄉路口下車。 [2] 巴士355、245、378西鄉路口下車。

【5】 巨無霸糯米糍@正宗東北朝鮮打糕

另一款同樣網民超推的人氣糕點，東北朝鮮打糕。打糕是朝鮮族傳統的小吃，用糯米錘打，再加黃豆粉，像糯米糍般煙韌。這裡有5款口味，花生、黑芝麻、五仁、紅豆、紅豆沙。

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各口味的打糕。(lydia0805@大眾點評)

正宗東北朝鮮打糕 地址：百鴿籠地鐵站B出口 營業時間：10am-10pm

【6】創意芥末奶茶@YIPMAN鴛鴦宗師

去年才開的方大城商場，裡面開了一間創意奶茶店，飲品口味配搭都幾有新意，一款芥末奶茶，聽起來好伏，但網民指回味有點芥末味，不嗆也不辣，有種清新的感覺。除了口味，包裝都幾靚，店舖似cafe格局，難怪好多人都會去影相。

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港式宗師鴛鴦 30人民幣($35)

+ 3 + 2

YIPMAN鴛鴦宗師 地址：南山北環大道方大城，埃克斯咖啡後面 營業時間：10am-12:30am 前往方法：7號線龍井站

3間性價比高晚餐廳

【7】深圳首間天台帳蓬打邊爐@朝夕天台帳篷式火鍋

不只港人愛邊爐，內地人都對火鍋情人獨鐘，而且花款多，這間是天台帳篷火鍋，外面看以為是食下午茶的那些靚靚cafe，但望真點是可以打邊爐，還配上心型火鍋爐，非常「IGable」！又想食又要影相的話，可以下午時間去，就有日光景影靚相。

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愛心鍋的造型，也太少女了吧！(圖片來源：一期一會C小姐@大眾點評)

+ 4 + 3 + 2

朝夕天台帳篷式火鍋 地址：深圳市龍崗區草堆街30號三鼎電商文創園c棟7樓 用餐時間：5:30pm-10:30pm 電話：133 5050 6606（要提前預約位置） 前往方法：丹竹頭地鐵站A出口，步行200m左右

【8】平到笑吃到飽火鍋@貝樂爺卜卜貝火鍋

近年流行卜卜蜆鍋，國內吃卜卜蜆真的平到笑，48人民幣(約$55)有卜卜蜆鍋，另外再加錢嘗其他配料，可謂火鍋的另一選擇。

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卜卜蜆火鍋48人民幣(約$55)就有一大煲。(aboutyee@小紅書)

貝樂爺卜卜貝火鍋 地址：深圳市南山區桃源街道留仙大道平山村295-1號 前往方法：大學城地鐵站C出口步行500米

【9】吃到哭新疆鴨肉米線@卓記米粉

沒想過去深圳會吃米線，而這間是不少當地人都大推的新彊米線店，裡面的招牌牛肉炒米線超人氣，幾乎每位都叫。事關好多人都說，這米粉會讓人哭，微辣都會吃到哭，有不少人就因此而去挑戰辣度。米粉可選辣度和份量，吃到辣雖然有點誇張，但看圖又會令人不知覺地垂涎，果然有其魅力。

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牛肉炒米粉 34人民幣(約$38.8)(圖片來源：Yoga_Pig@大眾點評)