【高雄廢墟】日治時期廢棄建築　鳳凰花季下意外成文青打卡熱點

台灣高雄市湖內區省道旁的番茄會社廢棄後留下斷垣殘壁。每到畢業時節，鳳凰花盛開美不勝收，吸引許多遊客到此取景拍照。攝影專家建議說，來此拍照要採用低角度往上拍，不要忘記帶入老建物，才能營造出懷舊氣息。

高雄大湖番茄會社原本是處不起眼的廢棄建築，近年鳳凰木搭配廢棄建築，拍照後產生的孤寂美感吸引人，成為遊客拍照打卡熱點。近日鳳凰花開，也是遊客最多的時節，每到假日，許多人配合情境特別裝扮，專程到此捕捉獨特視角與氣氛。

高雄大湖番茄會社意外成為熱門IG打卡的廢墟▼

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番茄會社在日治時期成立，當時台、日合資生產番茄外銷，二次大戰後改為鳳梨罐頭工廠，關廠荒廢多年未利用。湖內區大湖里長洪添謀豎立告示牌說，廢棄工廠是私人土地，開放遊客入內賞花、拍照，但希望遊客愛護環境，不要亂丟垃圾。

5月中旬過後，鳳凰花進入花季，番茄會社天天湧入大量遊客。攝影經驗超過30年的高雄市攝影協會成員李佳達說，番茄會社最特別之處是周遭的廢棄建築，構圖時可讓盛開鳳凰樹搭配老建築，營造獨特氛圍；也可以用前中景當構圖原則，照片就能展現出環境特色。

除帶着單反相機的攝影人士外，現場也有不少年輕遊客裝扮文青風，希望在廢棄建築內拍出頹廢美感。

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