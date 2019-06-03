【古巴旅遊】必到攝影天堂Trinidad　繽紛小屋打卡呃Like無難度！

Trinidad is one of a kind, a perfectly preserved Spanish colonial settlement where the clocks stopped in 1850 and – apart from a zombie invasion of tourists – have yet to restart. 這段文字是出自著名旅行書Lonely Planet對Trinidad的介紹，亦大概是我對Trinidad的印象──個懷舊但又因遊客而不再平靜的小鎮。

文：workhardtravelharder

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Trinidad位於古巴中部，是古巴其中一個最熱門的旅遊目的地，作為世界文化遺產，經過歲月的洗禮依然保持完整的殖民風格小屋和鴨卵石小路是Trinidad的標誌，亦自然可以吸引遊客來到這個有五百多年歷史、曾因生產甘蔗糖而富裕一時的小鎮感受其獨特的風彩。

縱使Trinidad已因遊人而不再寧靜，亦不再因甘蔗糖而富甲一方，但依然是來古巴不可錯過的人文攝影天堂。

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【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：時針在1850年停止轉動的古巴小鎮Trinidad】

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