【土耳其旅遊】IG神級景點七彩熱氣球靚景　冇打卡等同浪費機票？

*圖爆多請做好心理準備或是連上wifi* 如果說看熱氣球跟搭熱氣球選一個，我個人是走浮誇路線所以我會選看熱氣球哈哈哈哈

文：娘娘不要走

因為看熱氣球可以跟熱氣球大合照一場啊！拍到你爽～氣球都會飛一個多小時

拍到你臉僵



不過我生性貪心，我也有搭啦哈哈哈哈哈

只是說真的搭熱氣球根本很難拍照，籃子很小人很多蠻擠的就算了



怎麼拍都像觀景台我也很困擾

所以平平都是熱氣球，明明搭比較厲害但我Instagram讚數則是一面倒以看熱氣球勝出（誰想知道）

＊看熱氣球的地點有幾個可以選



第一，花錢訂間高級飯店，陽台就讓你拍到爽

出發前我有發現某間飯店除了有熱氣球外還有泳池，只是一晚太貴不適合我這種窮鬼罷了

第二，我個人最推薦的，就是爬上觀景台

觀景台在哪？整個歌樂美市區只有一個觀景台啦哈哈哈哈哈

真的不知道的話請google搜尋Aydın Kırağı

定位在那準沒錯！

我們去的時間是5月，日出大概在5點半左右

我們5點從住宿飯店往上爬，大約5：15就到了觀景台

但一路等到日出熱氣球都沒有升空，只有在地面充氣預備



本來以為看不到熱氣球們升空了，沒想到突然間，某顆氣球突然往上飛

接下來全部的氣球都往上！超美！

+ 2

這下子各國網美開始登場，服裝的浮誇程度大概就是禮服一個比一個長

還有顏色一個比一個亮哈哈哈



但網美們都有個盡責的攝影師，各男友開始硬著頭皮上戰場

想盡辦法拍出女友要的照片

很敬業哈哈哈哈哈哈哈

我們這種平民當然

也在假裝當網美啊哈哈哈哈哈哈

觀景台比飯店陽台好的就是那地很大

就算人很多你還是能找到一塊空間拍出整個卡帕多奇亞只有你的照片

還有各種不同角度隨你變化看你多能跑多會取景



我不得不說我本人真是菩薩轉世（開玩笑的）我們到達歌樂美的當天跟兩天通通停飛

在這365天有300天能飛的地方一口氣喔，停飛3天，已經是一條新聞

（聽說台灣還有報，好扯）

團客都只能傷心離開但整個歌樂美都擠滿了散客們

大家都多留幾天決定跟他賭～

於是在我們去看熱氣球那天是停飛三天後的第一次飛行

整個天空塞滿氣球！

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：土耳其-美到窒息看三百次都不厭倦的熱氣球配日出】

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