搭飛機最怕遇到7大討厭行為　獨霸行李櫃　異味天殘腳【附圖】

難得放假去旅行，當然希望出門順順利利、過個開心愉快假期！不過世事往往不盡如人意，有時連搭飛機都足以令人心情浮躁！旅遊網站Smart Travel早前列出搭飛機時7種令人討厭的行為，都令同機乘客避之則吉！在飛機不幸遇著自私友，當堂咩holiday mood都冇晒！

【7】椅背突然挨後

過往網民曾多次就椅背應否挨後而引發討論，有人認為坐椅設椅背挨後功能，乘客理所當然可以將椅背挨後；但亦有人認為後座乘客會因而被霸佔私人空間；其實雙方都各有理據，不過文章所指的椅背挨後，乃針對前座乘客於派餐及降落時，突如其來、無預警下將椅背挨後，都容易令後座乘客措手不及，甚至會弄跌飲品及電腦，故此大家下次想挨後，可先跟後座乘客示意才往後靠。

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【6】扶手爭奪戰

中間位的乘客，活動空間往往較窗口位及走廊位乘客細，故扶手對於中間座位的乘客猶關重要，皆因坐落兩旁的乘客，都會各自擁有一邊扶手，可是坐中間的乘客只要遇上一位霸道乘客，便會只剩一邊扶手可依靠，逼上加逼，可以的話，就盡量體諒坐中間的乘客吧。

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【5】拍打螢幕、抖腳

機上的娛樂系統有時會出現故障，不過拍打螢幕其實不會改善情況，而且更會影響前座乘客，建議大家善用遙控器及向空服人員查詢。除了拍打，相信不少乘客也曾經感受過後座乘客瘋狂抖腳的痛苦，撇除觀感問題，只要雙腳沒有碰到前座乘客，瘋狂抖腳其實並沒有問題。

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【4】超嘔心天殘腳

在密封的機艙環境赤腳，絕對是令人汗顏的行為！除了觀感問題，腳臭味也會隨之散播在空氣之中，相當恐怖。最離譜的是，有乘客更會將雙腳放在前座扶手上，甚至將毛氈墊在雙腳下，真正恐佈又嘔心。

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