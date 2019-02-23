【飛行體驗】國泰最新A350商務艙　空間大、日式飛機餐有驚喜！

在之前國泰航空頭等艙體驗文裏面有提到，我因為改了票的關係，誤打誤撞的體驗到了國泰航空另一架最新機型——Airbus A350-1000的飛機。不過在離開香港之前，還是需要到貴賓室坐一下嘛！ 文：Charlie King／TripPlus

玲瓏堂門口的標誌（Tripplus）

玲瓏堂（The Deck）貴賓室體驗

在之前國泰航空頭等艙體驗文裏面有提到，我因為改了票的關係，誤打誤撞的體驗到了國泰航空另一架最新機型——Airbus A350-1000的飛機。不過在離開香港之前，還是需要到貴賓室坐一下嘛！首先我又來到了國泰航空最新開幕的貴賓室——玲瓏堂（The Deck），也就是以前國泰港龍航空的貴賓室。

一開始我覺得這個名字還蠻有意思的，等到我進去了以後，才了解到它真正的意思——小巧玲瓏卻又面面俱到。玲瓏堂的位置在16號登機門附近，其實它也就在澳洲航空（Qantas）貴賓室的後面而已。這一間與寰宇堂（The Wing）貴賓室，其實應該是過完關口護照查驗後，最近的兩個貴賓室，而旗艦貴賓室——玉衡堂（The Pier）的位置比較遠一點，如果轉機／登機時間比較緊湊的話，還是考慮在玲瓏堂與寰宇堂貴賓室休息一下，就不需要跑太遠了。

▼▼▼小巧玲瓏卻又面面俱圓，按圖放大玲瓏堂貴賓室各種設施▼▼▼

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我對於玲瓏堂貴賓室，還是給於高度的評價，真正的了解麻雀雖小五臟俱全的真理。不過也是因為場地的限制，不管是浴室還是洗手間，真的都是小巧玲瓏的，如果遇到繁忙時間，說不定連上個廁所都有可能要排隊喔！由於浪費太多時間在前往機場的交通上，我只能在玲瓏堂貴賓室稍微坐了20分鐘左右，就必須要出發搭乘我這次主要體驗的重點——國泰航空的Airbus A350-1000機型商務艙。A350-1000機型也是國泰航空在2018年最新接收的飛機機型，真的讓人非常期待。

國泰航空A350-1000機型商務艙體驗

A350-1000機型其實與A350-900機型的差別並不算太大，主要是總載客量的差別，A350-1000可以達到334人，而A350-900只有280人，所以商務艙、豪華經濟艙以及經濟艙都是明顯的多了許多座位。除此之外，我並沒有感受到相當大的分別。

▼▼▼點擊圖片放大，和我一起走入A350-1000商務艙▼▼▼

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而在娛樂系統方面，其實與A350-900機型是一樣的。不過在這架新飛機上面，飛行資訊可是有相當大的不同。

點擊圖片，放大打開飛行資訊▼▼▼

這一趟短短兩個多小時的航程，卻是給了我很棒的體驗，A350-1000是一款真的不錯的機型，連噪音與其他機型比較起來，都是相當程度的進步（A350-900機型除外），而國泰航空在這個航線上的服務與餐點，都是非常出色。對於A350-900跟A350-1000機型的選擇上，老實講我覺得並沒有很多的不同，當然能夠選擇的話，我會選擇A350-1000，然而如果搭到了A350-900機型，其實也不會差距很大，兩款都是非常棒的飛機，推薦給讀者朋友們。

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