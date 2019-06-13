台中新興5大文青打卡熱點　柳川藍帶水岸　審計新村

提起台中，很多人都會想起高美濕地、宮原眼科等經典旅遊熱點，但隨著時間變化，台中也有很多新景點，很適合情侶和朋友打卡影靚相，現在就為大家介紹台中新興的五大打卡熱點！

【1】台中歌劇院 晚上必看水舞表演

台中歌劇院由日本建築大師伊東豊雄設計，因為它幾乎全由無樑柱的「曲牆」構成，而有著「全球最難蓋建築」的稱號。歌劇院外牆以白色為主，採用曲牆、孔洞與管狀等別具一格的設計，前衛的造型被譽為「世界9大新地標建築」之一。絕對不能錯過的是晚上的戶外水舞表演，雖然規模不大，但搭配著旁邊歌劇院的特別外觀和周圍高聳住宅的燈火，非常奪目。

台中歌劇院採用曲牆、孔洞與管狀等別具一格的設計，被譽為「世界9大新地標建築」之一。（圖片來源：臺中觀光旅遊網）

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台中歌劇院 地址：台中市西屯區惠來路二段101號 費用：免費參觀 電話：04-2251-1777 (10:00 – 20:00) 開放時間：（週一休館） 週日至週四 11:30 – 21:00 週五至週六及公眾假期 11:30 – 22:00 售票/會員服務台、紀念品店 11:30 - 20:00

【2】柳川藍帶水岸 浪漫燈光裝置藝術

柳川水岸步道耗時兩年整治，成為台中很受歡迎的水岸步道，吸引不少人白天和晚上去散步，有「台版清溪川」之稱。尤其晚上各種燈光裝置藝術亮起時，非常漂亮，更會根據不同季節變更裝飾，特別是中間的燈光隧道，氣氛非常浪漫，十分適合打卡拍照。

柳川水岸步道吸引不少人白天和晚上去散步，有「台版清溪川」之稱。（圖片來源：臺中觀光旅遊網）

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柳川藍帶水岸 地址：台中市中區柳川東路三段7號

【3】秋紅谷廣場 湖泊倒影情調十足

秋紅谷廣場佔地3公頃多，景色優美，一向都是台中市民的休閒熱門去處，非常適合散步。最近，秋紅谷廣場的夜景大受情侶歡迎，與白天的面貌截然不同，建築倒映在湖泊上的美麗畫面非常迷人。

秋紅谷廣場綠意盎然，景色優美，非常適合散步。（圖片來源：臺中觀光旅遊網）

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秋紅谷廣場 地址：台中市西屯區朝富路30號

【4】審計新村 新興文青打卡點

位於勤美附近的審計新村原本為審計處的員工宿舍，經過荒廢多年之後進行再規劃，引入很多文創小店，文藝風濃厚，成為了文青最近IG的打卡熱點。另外，每週都會舉行市集，例如每月第三個週末的「小蝸牛市集」，設有手作和農作物等攤位，非常受當地人歡迎。

位於勤美附近的審計新村原本為審計處的員工宿舍，經過荒廢多年之後進行再規劃（圖片來源：臺中觀光旅遊網）

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審計新村 地址：台中市西區民生路368巷2弄12號 開放時間：週一至週日 11:00 – 22:00 電話：04-2302-3138 / 04-2321-0630

【5】感傷唱片行 必影卡式帶牆

感傷唱片行售賣各式各樣的卡式帶，是台灣唯一卡式帶的專賣店。透過店內錄音機播放的老歌，營造一種懷舊的氛圍，如果有想聽的歌，更可直接跟老闆點歌！最吸引人的當然是卡式帶牆，各種卡式帶排列在架上，非常適合當拍照的背景。除了拍照，店內還提供甜點和咖啡供客人坐下來慢慢聽著音樂享受，最多人推薦的是檸檬撻和有著卡式帶及樂器造型的糖霜餅乾，到店內打卡時不妨試試看！

最吸引人的是店內的卡式帶牆，各種卡式帶排列在架上，非常適合當拍照的背景。（圖片來源：感傷唱片行Facebook）

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