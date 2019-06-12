夏天遊台灣必試5間芒果冰　限量巨型玫瑰花芒果冰好食又好睇

炎炎夏日，消暑聖品非刨冰莫屬，恰好迎來芒果的季節，怎能不來一碗酸酸甜甜的芒果冰呢？台灣盛產芒果，於是一到夏天多間冰店便推出各式各樣的芒果冰，總有一間合你心意。

芒果冰起源於台北永康街，當時成功帶起了芒果冰的熱潮，令芒果冰成為台灣代表食物之一，更獲選為CNN全球十大甜點。現時短短的永康街已經有數之不盡的芒果冰店，可謂是芒果冰的一級戰區。但其實除了永康街，全台灣還有很多賣相與味道都一流的人氣芒果冰店，吃下去瞬間透心涼！

【1】小時候冰菓室 懷舊風冰店

位於台北東區的小時候冰菓室，裝潢以懷舊作為主題，店內貼著90年代的電影海報，還擺放了Vespa電單車、街機遊戲機、傳統刨冰機等，猶如穿越到三四十年前。芒果牛奶冰的刨冰是傳統帶有冰塊的那種，淋上黑糖水後非常好吃。芒果肉大小適中，煉奶的份量剛剛好，配上冰上的奶酪，非常美味，更可免費加寒天珍珠。除了刨冰外，店內還供應淋上花雕醬油的滷牛肉飯及雞湯，蓋上一隻半熟蛋後，味道一流。

招牌芒果牛奶冰，約50港元。（圖片來源：ig @ childhoodshavedice）

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小時候冰菓室 地址：台北市大安區大安路一段51巷39號 營業時間：13:00 - 22:00

【2】參好 限量巨型玫瑰花芒果冰

參好位於新北市三重，在菜寮捷運站附近，走日式小清新風格。巨型玫瑰花芒果冰使用四顆芒果製成，芒果切片後堆疊成玫瑰花形狀，非常漂亮！芒果冰會附上芒果醬和煉奶，不夠甜的話可自行調整。除了芒果汁外，店家還會提供檸檬汁，就算吃完整碗也不會覺得太甜膩，不夠吃的話還可以免費加冰，非常抵食。但這款芒果冰每日限量10份，而且座位只有18個，想吃的話真的要提早去！如果不幸售罄，也可以嚐嚐另外一款人氣冰品——香芋花生冰。店家使用大甲芋頭，每日新鮮現煮，口感非常綿密，配上軟而不爛的花生，非常美味。

巨型玫瑰花芒果冰，每日限量10份，約70港元。（圖片來源：ig @ _3goodfood_）

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參好 地址：新北市三重區三民街70號 營業時間：12:00 – 19:00，入席最後時間為18:00（週一公休） 備註：最低消費每人一份餐點

【3】東海何媽媽冰店 大學生人氣名店

東海何媽媽冰店隱藏於台中東海夜市的巷弄裡，有四十多年歷史，是附近東海大學學生的共同回憶，亦非常受台中人歡迎。最高人氣的芒果大布丁牛奶冰份量十足，芒果採用金煌芒果，新鮮現切，果肉香甜，上面還有一個整顆統一布丁，畫面非常壯觀，適合3至4人分享。如果不喜歡太甜，可以請店家少加一點煉奶。另外，冬天限定的士多啤梨牛奶冰亦非常有名，冬天去台中的話不妨一試。

招牌新鮮芒果大布丁牛奶冰，採用金煌芒果，新鮮現切，果肉香甜，上面還有一個整顆統一布丁，適合3-4人分享，約53港元。（圖片來源：ig @ p_i_a_o）

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東海何媽媽冰店 地址：台中市龍井區臺灣大道五段三巷六弄32號 營業時間：14:00 - 22:00 （週日店休）

【4】冰屋 創意芒果冰品

高雄一年四季都陽光猛烈，到當地遊玩怎能不來一碗刨冰呢？冰屋在高雄有數間分店，裝潢走日式風格，主打日式刨冰。除了基本的芒果冰外，店家還供應夏天限定的冰品套餐，有芒果冰、新鮮芒果肉、芒果奶酪和蝶豆花糯米飯，包你滿足到捧著肚子離開。芒果冰最上層的是，綿密的椰奶慕絲，配上淋上芒果醬的刨冰，非常消暑。另外還有在酥脆的多士上放上滿滿的鮮忌廉、珍珠和芒果的創意甜品，吃冰之餘也可試試其他小吃。

冰屋主打日式刨冰，並推出了許多創意甜品。（圖片來源：ig @ shishi_bao）

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冰屋（總店） 地址：高雄市前鎮區沱江街23號 營業時間：13:00 - 21:00

【5】冰鄉 人氣排隊冰店

冰鄉是台南知名度最高的冰品店，連平日都大排長龍，雖然12點才營業，但芒果冰每到下午2-3點就會售罄。招牌芒果牛奶冰使用了幾種芒果，將現切的芒果肉大塊大塊的堆疊在刨冰上面後，淋上新鮮芒果打成的芒果醬，份量十足！到達店舖後，記得先別急著找座位，要先排隊點餐結帳和拿號碼牌。目前店家在Facebook公佈了芒果冰會在6月尾推出，如果打算到訪的朋友最好亦留意Facebook確認芒果冰當日是否已經售罄或店家的臨時休息日，避免白行一趟。

店家在Facebook公佈了今年的芒果冰會在6月尾推出，約40港元，如果打算到訪的朋友最好亦留意Facebook。（圖片來源：ig @ ching_foodie_）

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