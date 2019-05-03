【台南美食】千層蛋糕、批撻控必入！6間必吃法式甜品店評測

台南蛋糕，每一個都是如藝術般的美麗創作。在台南有不少的甜品店，都製作出了非常細緻的甜點。有創作出40層的千層蛋糕：深藍咖啡 、法式優雅的撻式甜點：露露麗麗 、台南超神秘千層蛋糕：沾米廚房及每日手工即做採預約制的甜點：Hami甜點工作室…等，讓我們一起來品嘗在甜點師的魔法下，那些魔幻般的台南蛋糕！

1. De Canelé露露麗麗：法式優雅的純白精緻甜點店，如夢幻般的可麗露（Canelé）

De Canelé 露露麗麗（妳好南搞提供）

從法國藍帶廚藝學院畢業的曾新靈，以進口法國頂級奶油與麵粉，並採用台灣本土無毒水果製作正統法式甜品，以少油、少糖為原則，堅持當日手工即做！De Canele，在法文之意為可麗露，又稱卡納蕾，在日本則稱之為「天使之鈴」。 小型的法式糕點，外觀呈圓柱形狀，是法國波爾多地區特產，外表有甜甜的焦褐色焦糖搭配Rum酒的味道及呍呢嗱風味，是個如夢幻般的甜品。

推薦蛋糕

檸檬撻

撻上是微酸的檸檬吉士醬，咬上一口，陣陣酸甜檸檬香味隨即流出。底層是較偏硬質地的餅乾，吃起來酥酥脆脆的，外層質地較硬，內層質地較軟，卻配合得剛剛好。沒有華麗的裝飾，就這樣將最原始的檸檬做出特色的風味！這也是店內非常推薦的一款甜品。

日式芝麻撻

在甜點裡，芝麻口味的不多，這裡的日式芝麻撻，濃濃的芝麻內餡包覆着夏威夷豆，吃得到實實在在香醇味！健康又低卡路里的設計，使吃的同時不必擔心熱量的攝取，是簡單輕食系列甜點的好選擇！

地址：70047台南市中西區府連路38號 電話：06-214 1313 營業時間 : 星期三至星期六13：00－18：00（星期一公休） ＊依店家公告時間為主 Tips： 1. 店家提供外賣服務，外賣任意四件以上，一律享有九折優惠 2. 堂食無開放預約

2. 深藍咖啡館：層層疊疊的千層蛋糕，在層次感十足的清水模外觀設計甜品店裡

深藍咖啡館（妳好南搞提供）

以首創高達40層餅皮堆疊的千層蛋糕聞名，蛋糕皮都伯手工煎製的。由4個兄弟姊妹共同創立，老闆娘林昭吟說：「吃好的蛋糕是不會發胖的。」一層層蛋味蛋糕皮再抹上一層層吉士醬，在原味千層蛋糕上創作不少其他口味的搭配。

推薦蛋糕

栗子千層蛋糕（妳好南搞提供）

栗子千層蛋糕

在原味基底的千層蛋糕鋪上厚厚的一層栗子醬，每一口都有滿滿的栗子味。層層的餅皮有着蛋之味搭配濃郁的栗子醬巧妙結合。

地址：708台南市安平區建平路335號 電話：06－293 3331 營業時間 : 星期四至星期二8：00－20：00（星期三公休）＊依店家公告時間為主 Tips： 1. 堂食座位區因室內稜角及玻璃較多，基於安全考量及用餐品質，不開放12歲以下孩童入座 2. 店內禁止攜帶竉物入內，導盲犬除外（需配帶導盲犬證件）

3. 我們 Our.家的甜點：在甜點上施展魔力，如魔法般的甜點藝術之作

我們 Our.家的甜點（妳好南搞提供）

有你有我，就是我們，以家為模型，以人為本的想法。 有理念且熱情的老闆兩人組 ，隱藏在台南小巷弄中，為甜點施展魔法，每件甜品都是個藝術品！

推薦蛋糕

草莓系列蛋糕（妳好南搞提供）

草莓系列蛋糕

新鮮飽滿的草莓加上帶有Yogurt味的乳酪完美結合，微酸甜的士多啤梨撻彷彿帶有戀愛滋味！

地址：704台南市北區開元路394巷27弄44號 電話：0980 989 595 營業時間：星期二至星期日14：00－20：00（星期一公休）＊依店家公告時間為主 Tips： 1. 蛋糕需於取貨日前2日預定

4. Celso Pâtisserie漫步左岸法式甜點：法式浪漫的氛圍甜點店，品嘗如宮廷般甜品享受

Celso Pâtisserie 漫步左岸法式甜點 （妳好南搞提供）

Celso是主廚的名字，pâtisserie是法文甜點（店）的意思 ， 店名的中文叫做漫步左岸。主廚是到法國藍帶學習甜點工藝如王子般的人——主修文學的他到巴黎藍帶學做甜點，然後回到了台南 。

推薦蛋糕

圓舞曲

從櫃子裡端出來時，淋醬光澤明豔，內餡造工繁複。

日出巴黎檸檬撻

撻皮介於薄脆與結實之間，有堅果的味道，檸檬醬香氣十足，尤其喜歡它偏酸但不造作。

地址 : 701台南市東區府連東路65號 電話：0978 668 008 營業時間：星期二至星期日11：00－19：00（星期一公休，如星期一為國定假日則公休日順延一天）＊依店家公告時間為主 粉絲專頁：Celso Pâtisserie漫步左岸法式甜點

5. Jami kitchen沾米廚房：隱身在鬧區巷弄內的神秘千層蛋糕

Jami kitchen 沾米廚房（妳好南搞提供）

距離台南火車站不到10分鐘的沾米廚房老闆潘榮貴，開了一間隱藏於巷弄中不經意發覺的工業復古風格餐廳，餐廳提供的餐點有焗烤、意粉和焗飯等各式餐點。

推薦蛋糕

千層蛋糕（妳好南搞提供）

千層蛋糕

傳說中的神秘千層蛋糕，餐廳不設外賣。要吃到這綿密的千層蛋糕，必須要點選一個餐點＋升級至C餐(新鮮沙律＋每日湯品＋特製甜點＋沾米紅茶)，神秘千層蛋糕隱藏於C餐中的特製甜點裡。千層蛋糕每次都有所不同，所以才會說是「特製甜點」。這次吃到的是藍莓口味的，是小編喜愛的口味呢！餅皮的做法非常細緻，每一片薄感均勻，吃起來非常綿密。

地址：700台南市中西區北門路一段123巷52號 電話：0978 668 008 營業時間：星期二至星期日(星期一公休)12：00－21：00 ＊依店家公告時間為主 Tips 1. 神秘千層蛋糕不單賣，只隱藏於C餐（新鮮沙律＋每日湯品＋特製甜點＋沾米紅茶）的特製甜點中。需要點一份餐點並升級至C餐才品嚐得到！會這樣設計主要希望前來的饕客也能細心品嚐其他料理

6. Hami dessert studio：新鮮千層吃得到，每日手工現做的鮮甜汁味

Hami dessert studio（妳好南搞提供）

Hami 甜點工作室位於永康中山路上的一間每日手工即做的甜點工作室，以螺旋狀勾勒出來的蝴蝶（S）和線條構成的花朵（W），代表SWEET甜的意象，用甜點帶給城市的你無限想像。

推薦蛋糕

士多啤梨千層蛋糕

千層餅皮中間夾於香醇的香草吉士餡及新鮮士多啤梨。呍呢嗱與士多啤梨融合得剛剛好，士多啤梨不會太過於酸澀，呍呢嗱也不會太過於甜膩，整體的千層吃起來感覺特別夾！

抹茶生朱古力千層

這是第一次嘗試吃抹茶口味的千層蛋糕呢！採用的是日本小山園抹茶粉，吃不出有苦澀感。加上使用呍呢嗱吉士忌廉、VALRHONA白朱古力、及朱古力珍珠米，雖然在呍呢嗱與朱古力的味道較不凸顯，但也因為如此，抹茶在千層的味道才能如此香純，會讓人想停留於嘴裡，慢慢的享受每一口抹茶香！

地址：台南市永康區中山路99號 電話：06－232 9553 營業時間：星期三至星期一10：00－19：00（星期二公休）＊依店家公告時間為主 Tips： 手工即做甜品需事前預約。而且，每日出品甜點都不同，如需訂購的朋友可密切注意Hami dessert studio FB專頁

這次介紹的每一家甜點店都各有獨特風貌。在台南有不少用心經營的甜品師傅，每一口吃下甜點的同時都能感受幸福的味道！你是否也一樣呢？這篇獻給也喜愛甜食的大家。

【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：台南蛋糕 | 6間 台南甜點店 ，帶妳一起走入他/她們的魔法世界!】