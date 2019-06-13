【台北近郊】宜蘭3大旅遊熱點推介　百米黃金花海隧道免費任影

宜蘭可以說是台北人的後花園，距離台北只需一個小時的車程，非常方便。如果大家玩厭台北的話，不妨到附近的宜蘭走走，除了到礁溪溫泉、幾米主題廣場、伯朗咖啡城堡之外，其實還有很多好玩的景點。

【1】金雙甡花卉農場 免費任影百米黃金花海隧道

金雙甡花卉農場位於宜蘭縣員山鄉，農場主人以500盆文心蘭，打造出接近百米的黃金花海隧道，在陽光照耀下閃閃發亮，氣氛浪漫迷人。農場每年6月都會免費開放讓遊客任意打卡拍照，並歡迎大家隨意捐款，款項會全數捐贈予公益團體。不過據農場主人描述，由於天氣炎熱、人潮眾多，花朵可能會加速凋謝，不到月底就會枯萎，建議想到訪的遊客要儘早過去。

農場主人以500盆文心蘭，打造出接近百米的黃金花海隧道，在陽光照耀下閃閃發亮，氣氛浪漫迷人。（圖片來源：Facebook @ 金雙甡花卉農場）

金雙甡花卉農場 地址：宜蘭縣員山鄉頭分路82之26號 電話：039225439／0935025872 開放時間：9:00 - 17:00 (第二、第四週週一公休，6月期間無公休) 文心蘭花海隧道參觀期間：至6月30日止

【2】斑比山丘 台版奈良

有「台版奈良」之稱的宜蘭新景點「斑比山丘」，可以跟梅花鹿零距離互動，尚未開幕就討論度爆燈，原本預計4月1日開幕，後來又因為有母鹿懷孕而延後，終於在6月7日正式開放。開放式互動園區足有7,000平方尺，共有25隻梅花鹿。在近距離接觸小鹿前，會有工作人員解說梅花鹿的習性，以保障小鹿和民眾的安全。梅花鹿都非常溫馴可愛，可以邊餵飼邊輕輕撫摸牠們。入場有限制人數，一次開放予70-80人，早上10點開始營業後派籌，依序叫號入場。園區還有小鹿周邊商品可供購買，當手信亦是不錯之選。另外還有宜蘭的知名甜品店「美美子」，肚子餓的話不妨吃個悠閒的下午茶！

開放式互動園區足有7,000平方尺，共有25隻梅花鹿。梅花鹿都非常溫馴可愛，可以邊餵飼邊輕輕撫摸牠們。（圖片來源：ig @ bambiland.yilan）

斑比山丘 地址：冬山鄉下湖路285號 營業時間：10:00 – 17:00 門票資訊：全票約50港元，優待票約13港元 門票可兌換一份飼料、 一個美美子手作布丁

【3】宜蘭伯朗大道 熱氣球嘉年華

被譽為「宜蘭伯朗大道」的冬山鄉三奇稻間美徑，每年6月都會舉辦熱氣球嘉年華，讓遊客可以從高空俯瞰一望無際的美麗稻田景色。另外，觀景高台亦同時開放供遊客拍照，觀景台達三層樓高，讓排不到隊的遊客也可欣賞稻田景緻。除此之外亦有「自行車輕旅行」活動，讓大眾可以踏著單車享受在稻田奔馳的快樂。

每年6月舉辦的熱氣球嘉年華，讓遊客可以從高空俯瞰一望無際的美麗稻田景色。（圖片來源：ig @ jenychen8888）