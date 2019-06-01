【台北近郊自由行】宜蘭4大新酒店　自助checkin一晚$350/位起

2019年話咁快就過了一半，步入暑假，台北景點愈開愈多，就連距離台北45分鐘車程的宜蘭，亦有不少親子景點相繼落成！計劃到宜蘭來趟小旅行的大家，快點看看當地4間注目新酒店，睇啱就快點訂房了。

【1】自助check-in環保酒店

剛於4月開幕的「品文旅」，酒店地理位置極佳，位於觀光熱點礁溪溫泉公園旁。酒店亦是當地少有主張環保的酒店，酒店宗旨是減少旅途所造成的環境負擔，故全店不會提供即棄式備品如牙刷、棉花棒、拖鞋、化妝棉、剃鬍刀、樽裝水等，環保減塑由每位客人做起！此外，酒店亦是礁溪第一間自助Check-in飯店，旅客可節省交收房匙的排隊時間，安排更靈活。

房間方面，設計更以溫室為概念，天花設有溫室頂的白色鋼架，4種房型一共178間客酒，每間設有獨立溫泉，唔夠喉更可到室外溫泉SPA及兒童戲水區玩水解壓。價錢方面亦有驚喜，由即日起至6月底預訂房間，雙人房房價每晚2,999台幣起，約港紙$350一位就住到新酒店，價錢親民！

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設計以溫室為概念，天花設有溫室頂的白色鋼架。（圖片來源：品文旅 礁溪 HOTEL PIN Jiaoxi＠facebook）

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康二街21巷2號 房價：品泉雙人房每晚2,888台幣起、品旅雙人房每晚2,999台幣起、文漾家庭房每晚3,999台幣起。 網址：https://jiaoxi.hotel-pin.com/tw/index.php

【2】避世首選！田園景獨立溫泉

於上年開幕的5星溫泉旅館「山形閣」，顧名思義，以日本山形縣為設計靈感，山形縣的天然風景及神祕山寺，都令城市人忘卻世俗羈絆！酒店以「山形閣」為參考，並融合有「平原民族」之稱的宜蘭葛瑪蘭族的原住民文化，外觀設計以原住民家園的山嶽地形及雄偉峭壁為主題，加上一室石材與木質的溫暖色調，讓人仿如置身在森林原野。

要過個恬靜假期，獨立溫泉浴池必不可少，除了每間客房設溫泉浴池，部分浴池更坐擁特大玻璃窗，住客可以飽覽礁溪農田風景，超治癒，嫌浴池唔夠闊落，更可以到大眾裸湯浸極本，超疏肝。

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住客可以在房間的溫泉浴池飽覽礁溪農田風景，超治癒。（圖片來源：Yamagata Kaku 山形閣）

地址：宜蘭縣礁溪郷中山路二段187號 房價：標準雙人房一泊一食，每晚7,000台幣起 網址：http://www.yamagatakaku.com.tw/about/

【3】開Party最啱！宜蘭打卡新酒店

煙波大飯店繼蘇澳後，在宜蘭開設第2間酒店，酒店於去年暑假開幕，與蘇澳四季雙泉館不同的是，新酒店主攻年青人市場，打卡絕對是一大賣點，大堂設有以迷幻泡泡為主題的影相互動空間，漫天白色波波超夢幻，加上鏡片折射，仿如置身日本teamlab光影展般；此外酒店特別推出晚入住晚退房、Brunch自助餐，晚上更設夜夜微醺螢光派對，加上房價相宜，豪華雙人房每晚2,999台幣起，約港紙$350，啱晒一大班friend一齊玩！

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大堂設有以迷幻泡泡為主題的影相互動空間，仿如置身日本teamlab光影展般。（圖片來源：煙波大飯店宜蘭館）

地址：宜蘭市凱旋路135號 房價：豪華雙人房連早餐，每晚2,999台幣起。 網址：https://www.lakeshore.com.tw/tw/yilan

【4】放電首選5星親子酒店

郯近礁溪火車站及礁溪公園的5星酒店礁溪中天溫泉渡假飯店，可謂專為家長而設，酒店外觀以宏偉巴洛克風格為設計賣點，極具氣派，加上館內設備齊全，為了令小朋友能夠好好放電，酒店特設Energy Room，不定期舉辦DIY體驗活動，此外亦設兒童遊戲室及SWITCH遊戲室，前者設滑梯、鞦韆、波波池等；後者更提供75吋大螢幕電視，令大人小朋友也為之瘋狂！喜歡玩水的話，酒店的波溫泉水療池設有多種spa，足以令家長們消除疲勞。

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礁溪中天溫泉渡假飯店主打5星服務，但價錢卻十分相宜。（圖片來源：中天溫泉渡假飯店 Hotel Valletta）