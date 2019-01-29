【台灣宜蘭】IG爆紅打卡點！必去蔥澡自助澡堂　浸浴兼食甜品小食

這是台灣宜蘭最火爆的澡堂子，名叫蔥澡，一共有6間藝術家手繪的浴池，來泡澡（浸浴）的人都愛穿着泳衣拍照，然後上傳到facebook，這裏還吸引了很多同性戀來自拍，平時都是爆滿的狀態。

我是台灣設計師吳孝儒。這是蔥澡湯屋裏預定最火爆的浴室，河馬浴場和池畔春光。這就是蔥澡，我設計的一間溫泉小澡堂。它從前是一家老式的溫泉旅館，因為經營不善倒閉了。2015年，我的中學同學買下了這間旅館，他希望把這間老店翻新重開。

礁溪產很棒的蔥，這裏還有很多很有名的蔥油餅店。我們發現「蔥」這個主題蠻有趣的，所以乾脆就叫「蔥澡」。這是改造後的樣子……自助式澡堂，按小時計費。

▼▼▼我們請了6位藝術家，繪製了6間可愛的房間，來看看這些可愛的澡堂子！

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這裏的很多元素都和蔥有關，整個店面也都是綠綠的。毛巾捲起來，像一個蔥油餅。我們辦過一個「約泡溫泉」的活動，把6位藝術家的畫印成明信片，只要你的朋友拿着明信片來，就可以打折。

點擊下圖了解更多「蔥澡」環境及其舉辦的活動！

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