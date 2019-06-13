【6月限定】台中彰化鹿港桂花巷藝術村　情侶閨蜜必影繽紛燈籠海

圖片來源：ig @ baosu_travel_life

旅遊
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因應過去的端午節，位於彰化縣鹿港鎮的桂花巷藝術村桂花巷藝術村掛上1200盞小學生畫的七彩燈籠，掀起一陣打卡熱潮。白天時在藍天的映襯下，童趣十足，夜晚點燈後氣氛立刻變得浪漫動人，白天夜晚都能感受不同的美。

位於台灣彰化縣鹿港鎮的桂花巷藝術村，為昭和年間興建的日式宿舍。閒置荒廢多年後經過政府的重建，進駐了許多台灣本地藝術家，成為一個融合當地特色及文藝創作的藝術空間。

桂花巷藝術村夜晚點燈後氣氛變得格外浪漫動人。（圖片來源：ig @ cjk170）

此外，旁邊還有七彩繽紛的彩繪壁畫和充滿日式風味的建築，吸引不少閨蜜及情侶影相打卡！

白天到訪桂花巷藝術村不妨到旁邊的彩繪壁畫牆拍拍照。（圖片來源：ig @ vans701115_）

按圖看更多彩繪壁畫和日式建築圖片↓↓↓

不容錯過的還有「燈光廊道」，從桂花巷藝術村走到底，便能看見由紅色和藍色的小燈泡作為背景的星海，再以大大小小的星球造型燈球作為點綴，非常絢爛。

除了燈籠燈海，還有這片「燈光廊道」，利用紅色和藍色的小燈泡作為背景，再以大大小小的星球造型燈球作點綴，氣氛浪漫。（圖片來源：ig @ cybaby1204_）

桂花巷藝術村無論白天夜晚都有不同的特色，白天逛完後可以到附近的鹿港老街和著名景點摸乳巷看看，晚上再次感受桂花巷藝術村的美麗另一面。

如果去台中遊玩的話，不妨順便到彰化走走，在台中高鐵站搭乘「台灣好行鹿港線」便可以玩透彰化和鹿港 ，而桂花巷藝術村則在「鹿港老街站」下車步行約5分鐘即可到達，非常方便。

桂花巷藝術村

地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷7號、彰化縣鹿港鎮中山路366號

亮燈時間：18:00 – 22:00

活動期間：即日起至6月30日

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