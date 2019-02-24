【台中景點】三井Outlet有個幸福摩天輪？盤點8個靚景打卡熱點

擁有眾多美食、山水景致、打卡景點的台中一直是台灣旅遊的熱門地方，搭上年底捷運即將通車、台中花博的展開，台中又增添了許多新樣貌。2018年12月開幕的台中三井Outlet，還有彩虹山舍、DaliArt藝術廣場、蝴蝶橋Brunch．Cafe、海灣繪本館、頂魚寮公園、樂樂書屋等，台中好玩的地方太多了！小編整理了10個全新台中必去城市系打卡景點，一於下個Weekend就出發！

1. 台中三井Outlet

眾所期待的台中三井Outlet於2018年12月12日盛大開幕，這是台灣首座海港購物天堂。170間品牌名店行到你腳軟，60米高摩天輪讓你將台中港的美景盡收眼底，還有海景餐廳讓你俯瞰海天一線美景、2大主題樂園讓全家人同歡，還不心動？

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2. 彩虹山舍

可以光明正大偷窺女子裙底風光的地方就係呢度！看那巨大的少女偎在牆面上，真是令人超害羞。除了裙底少女，園區更是以炫麗的七彩營造彩虹浪漫氛圍，來這裡包保樂而忘返。

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3. 台中軟體園區：DaliArt藝術廣場

藍色先生你能告訴我你在看什麼嗎？台中軟體園區因屋頂上滑手機的巨大藍人蔚為轟動，但除了有趣又值得省思的裝置藝術外，這裡每個週末都有舉辦不同的市集，別忘了來尋寶！

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4. 蝴蝶橋Brunch．Cafe



近幾年彩虹的繽紛已成為許多打卡點不可或缺的元素，而在大坑的蝴蝶橋Cafe不只有彩虹的元素，更添加「大」的元素，把裝置藝術放大再放大，讓人有像小精靈般的錯覺。

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5. 海灣繪本館

這是一條有故事的鯨魚。外貌看似老舊的建築因為有了這條繽紛的鯨魚而添注了一些元氣，建築裡頭是個展覽館，不定時展出各種藝術，值得大家前來探索一番。

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6. 頂魚寮公園

這隻小鯨魚實在太可愛了。不走美景路線，頂魚寮公園主打親子互動，可愛的設施、3D彩繪、繽紛彩虹椅等，另類的特色，讓所有人都童心未泯了起來。

頂魚寮公園（taichungflora IG）

7. 樂樂書屋

最近台中打造了許多超有特色的書屋兼咖啡廳，來台中絕對不能錯過這隻超巨大貓頭鷹所在的樂樂書屋，就像是在叢林裡悠遊書海中，可以在芬多精裡汲取書本知識、品嘗咖啡的濃醇。

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同場加映：限定活動

8. 2018台中花博

2018世界花博在台中的「外埔園區」、「后里馬森林園區」及「豐原葫蘆墩公園」3大展區展開，除了各式花卉，更有多樣的裝置藝術、特色建築供參觀。除了影靚相，還能學到許多花卉知識，趁週末到來閒晃一下吧！

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展期：即日起至2019／4／24 地點：外埔園區、后里馬森林園區、豐原葫蘆墩公園 開放時間：平日09：00－19：00／例假日09：00－21：00（外埔園區除外） 門票費用：全票NT$350（約港幣90元）、學生票NT$250（約港幣63元）、優待票NT$175（約港幣45元）、星光票NT$150（約港幣38元）

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