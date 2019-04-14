【台灣彰化】成美文化園文青一日遊！盤點貨櫃市集食玩打卡熱點

春天來了，是不是很想用好看的照片洗版IG，但卻不知道可以去哪裡？不擔心！小編這次要來介紹的是彰化2大2019年初必去景點！不管是治癒系還是網紅打卡系，彰化通通滿足你。快跟小編看看毛茸茸大種子、馬卡龍貨櫃屋都藏在彰化哪裡！

成美文化園（twenty1101 IG）

成美文化園

如果你有選擇困難症，不知道該拍什麼風格的照片，小編推薦你一定要來成美文化園，這可是一個可以帶着家人朋友待上一整天的好地方！不論是復古風的「閩客傳統建築」、打卡系「隱藏版落羽松大道」、恬靜風「日式庭院造景」，成美文化園都能滿足你。入園前都要先登記（最好事前打電話預約），領取參訪證，然後先欣賞一段園區簡介影片，就可以入園。

電話：04-8221166#168、100（需事先預約） 營業時間：09:00－17:00 門票：外地人200元，本地人則免費 地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號（附免費停車場）

園內打卡點

1. 落羽松秘境

想不到吧，在這座寧靜的文化園裡竟然有一條隱藏版的落羽松大道！除了落羽松，附近還有非常美的日式造景，都很值得拍照留念。

按圖看成美文化園中的隱藏版的落羽松大道▼

2. 65草木見生

在文化園附近還有一處值得來訪的期間限定展覽-「老街65播夢藝廊草木見生展」。這個老宅裡最近展出許多草木裝置藝術，可以鑽進透明箱子裡跟花草一起拍下可愛的照片，就好像土撥鼠探頭一樣，超有趣。

按圖看65草木見生中的裝置藝術​▼

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時間：09:00-17:00 地址：彰化縣永靖鄉永靖街65號旁

木頭牆丶永靖彩繪牆丶永靖奇幻家具丶 成美公堂，仲有…按圖看更多成美文化園的打卡熱點▼

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Mini Container Market員林貨櫃市集

各位朋友準備好了嗎，員林也要有超美的貨櫃市集了！Mini Container Market員林貨櫃市集預計年前試營運，除了有可愛馬卡龍貨櫃，還有工業風、大地風的不同風格的貨櫃屋，雖然面積不大，但每個貨櫃都有不同主題，就像是迷你貨櫃童話村！相信這裡屆時會成為彰化最新網美集散地。

Mini Container Market員林貨櫃市集預計年前試營運，除了有可愛馬卡龍貨櫃，還有工業風、大地風的不同風格的貨櫃屋。（mini_container_market@Instagram）

馬卡龍系：走心咖啡

可愛的黃色販賣機咖啡廳超吸睛，如果你搜尋IG，便會發現大家都從這裡開始洗版。走心咖啡真的走心，不只外觀亮眼，內部裝潢也超美，讓人不捨離去。

按圖看走心咖啡的少女心裝潢▼

Mini Container Market員林貨櫃市集絕不只是有可愛馬卡龍貨櫃，按圖看看還有哪些風格的貨櫃▼

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電話：0989214986 營業時間：15:00-23:00 地址：彰化縣員林市員林大道二段240號

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