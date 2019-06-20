12星座旅行各有主場！拍拖出國蜜遊揀啱地方　有助男友展現魅力？

12星座男友各有其性格，在交往時總會有那麼一個關鍵時刻，讓女友們覺得「哇，好帥～」和愛人出國旅行，挑選地點是一大關鍵，如果選到一個磁場不對的地方，旅程中不僅會讓雙方關係降到冰點，也浪費了整趟旅行。一起跟着旅遊咖看看12星座男友最能展現男友力的地方，選對旅行地點讓你們的旅行從「照妖鏡」變成「美膚濾鏡」。

歐洲申根國之旅是水象星座男友最能展現他們男友力的地方。（VCG）

水象星座男友：雙魚男、巨蟹男、天蠍男

水象星座的男友包含各位女孩都怕的多情雙魚、超難懂的暖心巨蟹和情場高手的心機天蠍。水象系男友的共同特質就是他們情感（內心這部分）都挺內斂，不太會主動在外人面前說「真正」的心事，只有在最依賴的人面前，像是女友們，才會展現其脆弱的那一面。

他們也總愛幻想，有時甚至有些荒誕，但別以為他們只是天馬行空，對於執行計劃和謀略這方面，他們可是專家；這樣的他們，歐洲申根國之旅是最能展現他們男友力的地方。

歐洲擁有和我們迥異的文化和建築，能滿足水系男友的幻想性格，當他置身博物館，妳能感受到他對藝術的灼熱。除此之外，一次周遊多國需要縝密的規劃，從三餐的準備到國與國之間的交通，屆時妳也許驚訝他規劃解決問題的能力，立刻開啟崇拜模式。

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沒有人十全十美，感情總是優點和缺點捆綁銷售，一同出去旅遊，需要許多耐心與體諒，雙方如果能事前做點功課，多注意對方的眉角和喜惡，就能減少一點摩擦。以上的12星座男友解析，希望能避免情侶們一趟旅行回來就各奔東西。

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【12星座男友力】原來他這麼帥！挑對旅行地，就能一睹男友力爆發的瞬間】