外國情侶拍下香港另類一面　發掘拍拖好去處　「獨照」卻盡是甜蜜

情侶照總是兩個人入鏡的拍攝方法，大概也厭倦了吧？ 若換上另一「合照」方式，與他走過世界的每一角落，又如何？

斯洛伐克一對情侶在旅行的途中，拍攝與別人完全不同風格的情侶照。(lensbetweenus@Instagram)

來自斯洛伐克的Zuzu Galova和Peter Sedlacik於同一間廣告代理公司工作，期間深入了解後便開始了一段戀愛關係，後來他們希望在人生中作出改變，決意離開一直以來的城市，搬到澳洲悉尼，並希望展開新生活，到處旅行一同踏遍世界。

我們旅行不是為了逃避生命，而是為了生命。 Zuzu Galova、Peter Sedlacik

由於二人同樣熱愛攝影的關係，他們想出了一個有趣的方式來記錄在世界各地的足跡，每次到達一個國家、一個地方，他們都會拍照，而這種拍照方式並不是一般人的「放閃」合照，而是拍下一張又一張的「獨照」，隨後放到他們的社交平台。

分別拍攝，但兩方的眼中仍有彼此的甜蜜意念。(Lens Between Us@Facebook)

無論在哪裡，他們都會先找出兩個位置，彼此面對面同時互相拍照，紀錄對方的樣子，繼而利用電腦軟件將兩張照片拼湊而成一張相片，變相是身處於同一個地方，但在風景不同下，眼中仍有彼此的甜蜜意念。

至今，他們已一同走過了多個國家、城市，如俄羅斯、印度、捷克、韓國、新加坡、上海等，但也未能滿足，他們最大的希望便是能夠環遊世界，逐步、逐國享受攝影和旅行結合的過程。拍攝這樣的照片講求極大的創意和兩方拍攝背景需有輕微的聯繫，故每次拍攝都需要先定下兩個構圖。雖然是一個具有挑戰性的任務，但Zuzu Galova和Peter Sedlacik卻樂在其中。

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另外，除了單純的將兩張照片拼合而成一張，也可參考他們的做法，於照片下記下拍攝的國家、城市、地方以及拍攝日期。

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Zuzu Galova和Peter Sedlacik也被旅發展局看中，曾邀請他們到香港拍攝，Peter Sedlacik更將旅程的一切記錄下來。 香港的這些地方，你又去過了嗎？

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