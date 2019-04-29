【韓國首爾】KakaoFriends首間主題樂園5月底開幕　大玩VR實境！

KaKao Friends粉絲有好消息啊！全球首間KaKao Friends主題樂園將於5月底登陸韓國南山首爾塔！今次KAKAO Friends將與Synday Cheezzzball合作，打造首間KaKao Friends主題樂園，園內設施會引入VR技術，讓大家可以跟RYAN一起冒險！

全球首間Kakao Friends主題樂園將於5月底在南山首爾塔開幕！（圖片來源︰KakaoIX）

全球首間Kakao Friends主題樂園5月底開幕

Kakao Friends是韓國最紅的通訊軟體及卡通角色，今次將會聯同Synday Cheezzzball合作，於韓國南山首爾塔打造一個名為「Ryan Cheezzz ball Adventure」（라이언 치즈볼 어드벤처）的主題樂園，為全球首間KaKao Friends主題樂園，預計於今年5月底正式開幕。

園內會以角色RYAN最愛吃的零食Cheezzzball為主題，到處都有RYAN和Cheezzzball，看起來超可愛！（圖片來源︰KakaoIX）

大玩VR實境、同RYAN一起冒險！

據官方消息指，KaKao Friends主題樂園將引用Kakao Group所開發的「KakaoIX」，把所有KaKao角色轉化為VR實境，再配合多個遊樂設施，讓遊客可以跟KaKao角色一起冒險。同時園內會有各種餐飲店及紀念品店，相信5月底開幕時將吸引大批Kakao粉絲前來朝望，人潮一定多到逼爆整個南山。

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據官方的預覽圖所描述，樂園內會充滿芝士波，超夢幻！（圖片來源︰sunday_cheezzzball@IG）

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Kakao Friends主題樂園可能不止一間！

早前官方透露有意打造一個以Kakao Friends一眾角色為主題的遊樂園，成為韓國版迪士尼！遊樂園將會把每位Kakao Friends角色串連在一起，其中最受歡迎的Ryan、Apeach等人氣角色亦會有各自的玩樂設施。

除此之外，園內的酒店、餐飲、周邊商品等都在規劃中，務求與世界級主題樂園迪士尼看齊，成為Kakao版的迪士尼。官方目前已著手成立建築藍圖設計組、餐飲組以及海外招標等前期規劃，相信Kakao Friends粉絲不久將來便可以到韓國朝聖了！

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韓國在不久將來會出現一個以Kakao Friends一眾角色為主題的遊樂園。（圖片來源︰kakaofriends_official@IG）

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