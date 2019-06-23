台北遊樂場荒廢5年重開　七彩摩天輪、旋轉木馬即成IG打卡熱點

撰文：聯合新聞網
最後更新日期：
具有85年歷史的台北舊兒童樂園，是當地人的童年回憶，於2014年底熄燈後沉寂多年，還一度被指為廢墟；經整頓後，舊兒童樂園於6月中重新開放，只保留旋轉木馬和摩天輪兩座遊樂設施供影相留念，但仍然吸引到大批IG潮人前往打卡。
台北北市公園處表示，雖然舊兒童樂園是重新開放，但只能拍照打卡，遊樂設施並不開放搭乘，目前也尚未規畫相關活動，就作為一般公園供民眾休憩。由於舊兒童樂園位在圓山遺址內，是法定行水區，不能大規模施工，北市公園處副總工程司尤國仁表示，去年已將辦公室、公廁等無照建築物拆除，僅保留兩座遊樂設施，未來就是單純的景觀公園，現場會放置流動公廁供民眾使用。
台北荒廢遊樂場重開，迅即引來大批IG潮人朝聖打卡▼
+13
+12
+11
舊兒童樂園（台北市立兒童育樂中心）佔地9.7公頃，1934年由日本人設立，曾是全台灣最早、且唯一公營的遊樂場，營運時期長達80年，橫跨老中青三代，包含昨日世界、明日世界和峽谷列車等眾多娛樂設施，是好幾代台北人的兒時回憶；因應新兒童樂園啟用，它也在2014年12月底結業。
台北市長柯文哲上任後，決定將此地作為圓山自然景觀公園，不變的是，舊兒童樂園仍保存了全台僅存單臂式懸掛車廂的摩天輪、雙層旋轉木馬，成為參觀景點。
圓山舊兒童樂園（IG＠__________may_________）
圓山舊兒童樂園
地址：台灣台北市中山區玉門街33號
開放時間
自然景觀公園大草坪：全日開放
郊野範圍：每日早上8時至下午5時
交通：
捷運圓山站1／2號出口
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】