台北遊樂場荒廢5年重開　七彩摩天輪、旋轉木馬即成IG打卡熱點

具有85年歷史的台北舊兒童樂園，是當地人的童年回憶，於2014年底熄燈後沉寂多年，還一度被指為廢墟；經整頓後，舊兒童樂園於6月中重新開放，只保留旋轉木馬和摩天輪兩座遊樂設施供影相留念，但仍然吸引到大批IG潮人前往打卡。

台北北市公園處表示，雖然舊兒童樂園是重新開放，但只能拍照打卡，遊樂設施並不開放搭乘，目前也尚未規畫相關活動，就作為一般公園供民眾休憩。由於舊兒童樂園位在圓山遺址內，是法定行水區，不能大規模施工，北市公園處副總工程司尤國仁表示，去年已將辦公室、公廁等無照建築物拆除，僅保留兩座遊樂設施，未來就是單純的景觀公園，現場會放置流動公廁供民眾使用。

台北荒廢遊樂場重開，迅即引來大批IG潮人朝聖打卡▼

+ 13 + 12 + 11

舊兒童樂園（台北市立兒童育樂中心）佔地9.7公頃，1934年由日本人設立，曾是全台灣最早、且唯一公營的遊樂場，營運時期長達80年，橫跨老中青三代，包含昨日世界、明日世界和峽谷列車等眾多娛樂設施，是好幾代台北人的兒時回憶；因應新兒童樂園啟用，它也在2014年12月底結業。

台北市長柯文哲上任後，決定將此地作為圓山自然景觀公園，不變的是，舊兒童樂園仍保存了全台僅存單臂式懸掛車廂的摩天輪、雙層旋轉木馬，成為參觀景點。

圓山舊兒童樂園（IG＠__________may_________）

圓山舊兒童樂園 地址：台灣台北市中山區玉門街33號 開放時間 自然景觀公園大草坪：全日開放 郊野範圍：每日早上8時至下午5時 交通： 捷運圓山站1／2號出口

延伸閱讀：

「時光旅行社」插畫展 重回舊日冰果室

免費入園 熊讚來抱抱 兒童新樂園人潮爆增

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】