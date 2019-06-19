【台北景點】最新9層樓高天空步道、刺激空中單車打卡影靚相

台北又有新景點，位於士林區的國立臺灣科學教育館近日在館內9樓新設施－以實木及玻璃為設計概念的天空步道，遊人更可在步道上眺望基隆河岸，在藍天白雲襯托下，都成了人氣打卡景點。

9層樓高天空步道

近年室外天空步道成了大趨勢，不少國家如越南、甚至大陸都有興建相關項目，只可惜每逢落雨天，室外天空步道往往會停止對外開放。然而台灣國立臺灣科學教育館近日新推出的天空步道就設在室內空間，即使落雨都不受影織。位於9樓的的天空步道以實木及玻璃為設計概念，步道可穿越8樓至9樓，在步道上更可眺望基隆河岸，非常漂亮，加上步道費用全免，都成了今夏打卡景點。

按圖查看天空步道打卡位

台灣國立臺灣科學教育館近日新推出的天空步道，隨即成為打卡熱點。（圖片來源：fish355314＠ig）

空中踩單車

除了天空步道，位於6樓更設有小朋友最愛的空中單車，單車橫距科教館大廳，往下望就是科學館大堂，不少遊人都會望著玩家尖叫模樣，勁搞笑！不過有興趣的朋友要留意了，玩家身高必須滿127公分，及體重低於113公斤方可騎乘，下次去台北可以挑戰試試！

國立臺灣科學教育館

地址：台北市士林區士商路189號

時間：9：00am～5：00pm；周一休息

網址：https://www.ntsec.gov.tw/