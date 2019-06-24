【深圳飲食情報】2019福田區3大人氣甜品　必食爆餡銅鑼燒

女生永遠都有第二個胃裝甜品，不論正餐吃得有多飽，飯後總能吃得下大大小小的甜品。最近深圳福田區出現了不少人氣甜品店，無論是當下午茶或是飯後甜品都非常適合，以下就為大家精選其中3間受到網友一致推介的店家。

【1】雪芙舒芙蕾鬆餅

「雪芙舒芙蕾鬆餅」起源於上海，人氣一直居高不下，早前在深圳開設第一間分店後，隨即掀起一陣打卡熱潮。梳乎厘Pancake共有原味、珍珠奶茶、Tiramisu、士多啤梨、抹茶士多啤梨、火炙布丁等口味，售價由約51至100港元不等。梳乎厘Pancake蛋味香濃，口感紮實，如果是偏好濕潤口感的朋友就要留意一下。

另外，由於梳乎厘Pancake都是即叫即製，需要等候大概30分鐘。根據小紅書和大眾點評的網友分享，最受歡迎的口味有3款：珍珠奶茶、Tiramisu和士多啤梨味。週末到深圳遊玩時不妨試試這間梳乎厘Pancake，不過由於人潮眾多，排隊時間大約需要1小時。

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雪芙舒芙蕾鬆餅 地址：深圳福田區中心四路皇庭廣場西廣場G層50B （深圳地鐵會展中心站C出口） 備註：店面在外圍，建議不要在商場裡面尋找 營業時間：星期一至日11:00 – 22:00

【2】澤田銅鑼燒

「澤田銅鑼燒」售賣日式銅鑼燒，餡料是冷的，共有7款口味：原味（紅豆）、抹茶奶油、海鹽芝士、Oreo芝士、紫薯、南瓜鹹蛋黃、焦糖海鹽栗子，餡料份量十足。當中受到網友一直好評的是抹茶奶油和Oreo芝士味，這兩款都要在兩小時內食用，否則餡料就會融化，影響口感。

抹茶奶油味口感順滑，抹茶甜中帶甘，如果你是抹茶控，必定不能錯過。Oreo芝士味則頗為驚喜，一粒粒的Oreo餅乾搭配香滑濃郁的忌廉芝士，鹹甜鹹甜的，非常好吃。

澤田銅鑼燒 地址：深圳福華一路怡景中心城2樓RUG027（Pizzahut對面） （深圳地鐵會展中心站B出口） 營業時間：星期一至四、星期日10:00 – 22:00，星期五、六10:00 – 22:30

【3】鮮果小珠珠

現在正值炎夏，外出時必定少不了吃一碗涼爽的刨冰消暑一下。這間甜品店的「招牌芋泥冰」，外形酷似一座小冰山，底下是紅糖沙冰，加入薏米、珍珠、芋圓、紅豆等多種配料，並在上面鋪上一層厚厚的芋泥，份量十足，兩個人分享剛剛好。

另外，「超級巴西莓」亦是一款值得一試的甜品。底層是用巴西莓果肉和乳酪打成的smoothie，並在上面放上士多啤梨、香蕉、自製麥片、奇亞籽等配料，卡路里很低，非常適合追求健康或者減肥中的朋友。