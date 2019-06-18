深圳3大必食人氣燒烤店　極炙、李不管　還有一間網民評價第一

大家去深圳遊玩通常都離不開吃火鍋或酸菜魚，但其實深圳亦有很多評價不錯的燒肉店，看完這篇介紹保證你食慾大增，恨不得快點到週末去北上搵食。放心，搭地鐵就去到`

【1】張姐烤肥牛 網民評價第一

「張姐烤肥牛」被網民評為深圳最好吃的燒烤店，長期都大排長龍。當中網民最推薦生蠔，肉質非常新鮮，經過炭烤後飽滿多汁，配上蒜蓉醬品嚐，味道一流！除此之外，肥牛也是必點的人氣菜品，肥牛片厚度適中，經肥油燒過後味道非常香，建議待周邊都烤到黃金焦香的時候食用。另外，不少網民亦推薦雞脆骨，醃製了一段時間的雞脆骨十分入味，口感爽脆，非常適合當下酒菜。

「張姐烤肥牛」被網民評為深圳最好吃的燒烤店。（圖片來源：小紅書 @ amanda仙鵝）

張姐烤肥牛 分店地址： 園嶺分店：深圳圓嶺三街木屋燒烤院內對面（深圳地鐵紅嶺站E口） 上沙店：深圳沙嘴路49號金地賓館對面（深圳地鐵線上沙站C口） 車公廟店：深圳車公廟泰然四路泰然工貿園205棟（深圳地鐵車公廟站G口） 八卦路二店：深圳八卦三路漢富中心1樓門面（深圳地鐵八卦嶺站B口） 梅林總店：深圳梅林路天欣汽車生活館內（深圳地鐵孖嶺站D口） 營業時間：週一至週日18:00 – 01:00 備註： 生菜、蘸料、碗筷自取 人潮頗多，建議晚上7點前去

【2】李不管把把燒 街坊排隊串燒店

這間燒烤店來自成都，在深圳開設分店後人氣高企，到了凌晨依然大排長龍。店家採用「先烤再滷，滷完再烤」的手法，加上在炭火上邊抖邊烤的做法，非常入味，適合喜歡重口味的朋友。而且一份大概有10串，非常抵食。

據小紅書的深圳街坊推薦，天味香腸為必點單品，外觀和口感與臘腸有點相似，經過炭烤後油色鮮亮，帶有微微焦香，咬下去更會爆汁，油香四溢。另外，網民還推薦必是帶有雲南特色的包漿豆腐。豆腐咕嚕咕嚕地翻騰著，傳出陣陣的香辣氣味。外皮烤得非常焦香的同時，裡面卻非常嫩滑，入口即溶。除此之外，很多網民都推介要試試豬鼻筋，在炭烤之後變得十分爽脆彈牙，口感一流。

「李不管把把燒」採用「先烤再滷，滷完再烤」的手法，加上在炭火上邊抖邊烤的做法，非常入味。（圖片來源：小紅書 @ 甜栗子呀＊）

李不管把把燒 地址：深圳興華路太子路32號（深圳地鐵2號線海上世界站A口） 營業時間：週一至四17:30 – 02:00，週五至日17:00 – 02:00

【3】極炙·臺灣精緻炭火烤肉 豪華海陸盛宴

來自台灣的「極炙」，自登陸內地後人氣高漲，價格雖然比起前兩間稍微高，但無論食材或服務都非常高質。不但肉類的油花分佈均勻，更加有帥哥侍應幫你燒肉，燒蝦的時候更會替你剝殼，非常貼心！

如果有選擇困難症的朋友，建議選擇M10海陸拼盤，裡面包括各個部位的澳洲頂級M10級和牛、新鮮鮑魚、大蜆、大蝦等等，一次滿足食肉獸和海鮮控的願望。和牛非常香嫩，肉味十分濃郁，伴隨著少許油香，沾上玫瑰鹽後味道更上一層樓。