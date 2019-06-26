東京《進擊的巨人》展7月再登場　1比1模型　漫畫未收錄情節手稿

日本人氣漫畫《進擊的巨人》可謂是近年的最受矚目漫畫之一，自連載以來吸引了不少狂熱粉絲，2014年當年在東京上野舉行的原畫展「進撃的巨人展WALL TOKYO」掀起了一陣朝聖熱潮。而今年夏天將會在東京再度登場，舉行名為「進撃的巨人展FINAL」的展覽，規模比5年前更大，各位粉絲絕對不能錯過！

為了令粉絲可以深刻體驗進擊的巨人世界，這次展覽設有兩條參觀路線，入口會有「生在牆外」和「生在牆內」兩個選擇，根據粉絲的選擇，將會開始不同的參觀體驗。

（圖片來源：進擊的巨人FINAL官方Twitter）

展覽亦會一次過公開10年來的共180多張手稿，當中更包括「最終話之音」和漫畫未收錄的情節，相信一眾粉絲都非常期待！此外，大會還邀請了13名聲優作聲音導航，包括人氣角色艾倫、米卡莎、阿爾敏、利維爾等，照顧動畫迷的需要。

2年前在熊本的「進擊的巨人SELECT WALL KUMAMOTO」展示的手稿。（圖片來源：進擊的巨人展FINAL官方Twitter）

還原巨人的世界是整個「進撃的巨人展」最歡迎的地方，大會宣布這次展覽將會1:1還原進撃的巨人世界，在一個房間放置1:1的模型和一個20米的超大螢幕，一踏足房間就會響起巨人在戰場上的打鬥聲響，令粉絲猶如親臨巨人世界。這次展覽更推出了80多款周邊商品，各位粉絲去朝聖時記得準備好充足的銀彈！

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