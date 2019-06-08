【東京美食】東京5大燒肉放題　最平＄130任食90分鐘

去東京除了食好西，唔少人食肉獸更會放縱自己，勁食一頓燒肉放題，黑毛和牛、牛舌、五花腩，再飲杯啤酒，夫復何其！今次為大家精選東京5大燒肉放題，由高質A5黑毛和牛放題到超平$130放題都有，唔知邊款最啱你心水呢？

【1】任食蟹腳、蝦 海鮮控必試

六歌仙是東京極具人氣的高質燒肉放題餐廳，搜尋度相當高，食店多次打入TripAdvsior排名榜，除了深得旅客歡心，店家於日本食評網食べログ亦獲得3.54分，可見餐廳口碑不俗！餐廳的90分鐘燒肉放題選用具品質肉類，3種選擇，包括月之宴7,130円、月の宴￥11,020円及日本三大和牛之一的松阪之宴25,470円，超過30款配菜任食包括牛舌、牛胃、五花腩、蟹腳、蝦、扇貝、魷魚、河豚及甜品等，非常豐富。

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六歌仙

地址：東京都新宿区西新宿 1-3-1 新宿サンフラワービル6F

時間：11：00am～5：00am

網址：http://www.rokkasen.co.jp

交通：JR或東京 METRO「新宿站」步行約2分鐘即抵

【2】牧場直送！平食和牛放題

長崎縣又是和牛發源地之一，其出產的黑毛和牛肉汁豐腴，鮮嫩美味，於全國非常有名，然而要品嚐到長崎黒毛和牛， 位於目黒區的長崎黑毛和牛食べ放題 みやもと牧場(MIYAMOTO牧場)，顧名思義，店家擁有自家牧場，餐廳從九州宮本牧場新鮮直送「長崎黒毛和牛」，無論品質、新鮮程度都更具保證，除了和牛，店家提供的豚肉同樣有口碑，牧場將炭木混入飼料，令肉質帶點炭香味！店家的黒毛和牛放題男士為3,800円；女士則需3,300円，性價比甚高。

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長崎黑毛和牛食べ放題 みやもと牧場

地址：東京都目黒区目黒1-5-15 倉持ビルB1F

時間：11：30am～4：00pm；5：00pm～11：30pm（星期一至五）；12：00mn～11：30pm（周末及公眾假期）

網址：https://miyamoto-bokujo.com/nagasaki-japanese-beef

交通：JR「目黑站」步行約 5 分鐘

【3】 超平燒肉！＄130任食90分鐘

東京燒肉放題店五花八門，如果預算有限，位於東池袋的肉の町簡直是窮人福音，店家標榜經濟實惠，晚市燒肉放題90分鐘只需1,780円，平到笑，至於食物種類就接近27款之多，牛小排、外橫膈膜、牛里肌、豬扒、雞等式式俱備，性價比相當高！想食好少少的話，店家亦有提供120分鐘30品放題及35品豪華食放題，價錢分別為2280円及3180円，要注意的是，預約放題須要2位起。

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肉の町

地址：東京都豊島区東池袋１－３９－７ 三恵ビル２Ｆ

時間：11:30am～12am

網址：https://nikumachi.owst.jp/

交通：JR或東京地下鐵「池袋」站徒步約3分鐘

【4】超豐富國產燒肉放題

到日本食燒肉，吃一頓國產牛是指定動作，位於池袋東口的風風亭就主打國產牛燒肉放題，店家是肉品批發廠的旗下公司，能夠提供穩定而具質量的肉類，加上價錢划算，120分鐘普通燒肉放題只需2,980円；至於上等燒肉放題也不過是3,480円，食物種類有近90款選擇，國產牛五花肉、國產牛里脊、牛舌等，沾上店家秘製醬汁就更滋味，此外店家還有供應海鮮拼盤、肉丼、冷麵等等相信花心食客一定食得滿足！

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風風亭燒肉

地址 :東京都豐島區南池袋1-22-2 ＦＬＣビル ５Ｆ

時間：5：00pm～12：00mn（星期一至六）；12：00nn～12：00mn（星期日）

網址：http://www.fufutei.com/

交通 :池袋駅東口徒歩4分

【5】宵夜必備！超抵食45分鐘放題

位於歌舞伎町的新宿食肉センター 極 ，於日本食評網食べログ亦獲得3.47分，店家的宵夜放題甚具口碑，每晚11點至2點便會提供宵夜放題，味增湯、大腿肉、豬頸肉等，令「餓底」於深宵時分都能滿足食慾！最令人讚歎的是，宵夜放題價錢實惠，店家更推出45分鐘放題，價錢不過980円，抵到笑！

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新宿食肉センター 極

地址 :東京都新宿区歌舞伎町2-10-5 Ｇ１ビル 1F

時間：4：00pm～9：00am

網址：https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13132375/dtlrvwlst/B190423319/

交通：ＪＲ 新宿駅東口，徙步約8分鐘