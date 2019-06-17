【東京美食】盤點3間超抵食正宗江戶前壽司店！最平200幾蚊就食到

在東京吃過了拉麵、豬扒飯、迴轉壽司還有各式排隊甜點…終究，你還是要嚐過江戶前壽司的。今天麥大就要放個東京都江戶前壽司的毒。以為在東京吃江戶前壽司就要荷包大失血？跟著麥大推薦的壽司地圖~~保證不中伏！而且絕對是最省荷包的美味驚喜！

浜松町すし宮葉‬

如果到東京想嚐江戶前壽司，擔心預算不夠或經驗不足，那就嘗試すし宮葉‬‬吧，絕對錯不了。

すし宮葉‬‬﹙窩日本﹚

可以想像在東京都內，不到台幣900元的江戶前壽司料亭體驗‬！根本是迴轉壽司的消費，江戶前壽司的頂級體驗‬，怎能不推薦！

すし処宮葉‬位於東京灣邊舊城區 – 竹芝，浜松町一帶，一般觀光客鮮至，是當地大人氣、強調極佳CP值的江戶前壽司屋。價位有5000円‬、甚至3000円‬的course供選擇，因此熱門異常！一般僅接受一個月前的月初訂位。這樣的價位光是在台前近距離欣賞大將的功夫就值回票價！

而2000円價差，差了一貫大腹、一貫海膽、以及收尾的鮪魚海苔卷，其實升級到5000円稱得上值得。

師傅上壽司的順序比較不同於傳統，在簡單的漬物開胃後就是中腹與大腹，接著是真鮪三連發的第三貫漬吞拿魚赤身，都是屬於口味重、油脂豐富的魚料，頗出乎意料。

點擊下圖開始美味盛宴！

甜點是地瓜啫喱，味道十分討喜。整體而言，醋飯與魚料搭配適中，調味也到位，以這價位嚐到10+1貫壽司幾乎無法挑剔。即使是3000円也有8+1貫，而且嚐得到中腹，實在是令人驚艷。

地址：東京都港区浜松町2-11-8 店名：すし処 宮葉 交通簡介：浜松町駅（金杉橋口）徒歩3分。 都営浅草線大門駅徒歩5分。 營業時間：[周一到周五] 11:30～13:00(L.O) 17:00～21:00(L.O) [周六] 11:30～13:00(L.O) 17:00～20:00(L.O) 定休日：周日、國定假日 官網：https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131401/13019499/

六本木 すし通

在六本木的すし通也許不是近期訪過最美味，也並非摘星壽司屋。但絕對可以收進物超所值口袋名單TOP3。來自台灣的麥大對すし通的認識來自台北江戶前壽司前輩級名店野壽司。大將藤永大介離開野壽司返回日本自立門戶的第一家店便是すし通。

在六本木開業，吸引許多從前駐台日籍經理人及喜好旅日老饕的回訪，人氣不下滑。雖然隨著藤永さん的離開另起爐灶而話題稍弱，但午間的超值套餐絕對吸引人。

六本木 すし通門口﹙窩日本﹚

2017年初訪中午仍有超值午間套餐，僅消日幣5000円，入口即化的吞拿魚中腹肉、亮到發光的馬糞海膽握、考驗技術的蟹肉握……琳瑯滿目，味蕾轟炸。

雖然有聞5000円午間套餐已經取消，但是仍見到當地老饕分享，似乎持續供應中，有興趣的朋友不妨訂位時詢問一下！

無論任何季節，供應超值午餐的すし通，的的確確是個充滿驚喜的味蕾饗宴。

地址：東京都港区西麻布3-1-15 B1F 店名：江戸前鮓 すし通 交通簡介：六本木駅1c出口徒歩8分 營業時間：【中午】予約可能時間：11:30～12:30 【晚上】予約可能時間：18:00～22:30 定休日：周日、國定假日 官網：https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13061640/

日本橋 鰤門

除了築地，東京中央區一直是高級江戶前壽司屋的高密集區。但誰說在日本橋、銀座就嚐不到超值正統江戶前壽司！這天下塌日本橋文華東方酒店，無奈酒店裏的壽司屋 – そら已經閉店，就近到了COREDO裏大人氣壽司店 – 鮨鰤門‬試試。

日本橋 鰤門﹙窩日本﹚

午餐只消3800円（不含稅），以まぐろ赤身﹙鮪魚﹚開場，接著生蠔與亮皮魚登場，隨之而上的小鰶與大腹讓人已經讓人覺得超值，醃漬鮪魚（吞拿魚）與いくら小缽飯更添飽足，最後收以あなご（穴子魚）、玉子燒滿足結束這回合….

+ 3 + 2

含稅不過台幣1100元…這餐還能不完美嗎…

地址：東京都中央区日本橋室町2-2-1 4F 店名：鰤門 日本橋 交通簡介：地下鐵銀座線三越前駅 A6番出口直結 營業時間：周一到周五 11:00～15:00(L.O.14:30) 17:00～23:00(L.O.22:00) 六 日 假日 11:00～15:30(L.O.15:00) 17:00～23:00(L.O.21:00) 定休日：不定休、周末營業 官網：http://www.seamon-nihonbashi.jp/kodawari.html

再也找不到理由到了東京不去嚐嚐江戶前壽司了吧。真的是用迴轉壽司的消費就可以嚐到的職人精神呀。各位務必把握機會親自造訪喔！

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