【蛋黃哥X極樂湯】夏日限定同1萬隻蛋黃哥齊齊浸浴！超治癒

蛋黃哥憑著懶洋洋的個性，成功以慵懶無力的表情及動作，俘虜一眾粉絲。 今個夏天，Sanrio最懶萌主蛋黃哥將聯同極樂湯推出夏日限定的溫泉活動，粉絲可以與1萬粒造型有趣的蛋黃哥一起浸浴，場內更設有多款周邊商品，一起看看精彩的活動內容吧！

去年Sanrio為了慶祝蛋黃哥5歲生日，曾與日本連鎖溫泉品牌「極樂湯」合作，推出蛋黃哥澡堂。今個夏天兩個品牌再度聯手，將於7月24日起分別在名古屋「RAKU SPA GARDEN」、極樂湯吹田店、以及「1010神田RAKU SPA」舉辦蛋黃哥主題澡堂。

屆時3間分店將合共提供1萬粒萌爆的蛋黃哥，不同表情的蛋黃哥球飄浮在浴池中，客人可盡情享受被蛋黃哥包圍的感覺，場面壯觀及治癒！不少網民都大呼：「好可愛！無論多遠都要去！」

+ 2

限定商品＋食物

「極樂湯」在活動限定期間更推出限量紀念品讓客人帶回家，如毛巾精品點心一應俱全，場內更設有許多「打卡」景點，粉絲不要錯！

+ 4 + 3 + 2

【INFO】

【蛋黃哥 X 極樂湯】RAKU SPA GARDEN 名古屋

日期：7月24日至9月1日)

地址：愛知縣名古屋Meito1-65-2 Heiwagaoka 465-0097

網址：http://rakuspa.com/gudetama/

【蛋黃哥 X 極樂湯】極樂湯吹田店

日期：7月25日至9月2日

地址：1 Chome-2-1 Kishibeminami, Suita, Osaka 564-0011

網址：http://rakuspa.com/gudetama/

【蛋黃哥 X 極樂湯】1010 神田 RAKU SPA

日期：7月26日至9月3日

地址： 2 Chome-9-9 Kanda Awajicho, Chiyoda City, Tokyo 101-0063

網址：http://rakuspa.com/gudetama/