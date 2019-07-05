東京Sanrio期間限定「草莓新聞Diner」10款人氣角色造型餐點

今個夏天Sanrio草莓新聞（いちご新聞）將會與新宿LUMINE EST的「EGG & SPUMA」 cafe合作，推出第三彈期間限定「草莓新聞Diner」。 餐點特別以Sanrio人氣角色做主題，如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗、Keroppi等，造型超可愛！ 如果打算去東京的朋友可以順道朝聖喇！

如果你是Sanrio的忠實粉絲，應該都會知道Sanrio出版的《草莓新聞》刊物，這本刊物中每月都會介紹Sanrio旗下角色最新的周邊消息，以及公布Sanrio角色大賞資訊，吸引不少Sanrio粉絲購買。今年Sanrio草莓新聞繼續與位於新宿LUMINE EST的「EGG & SPUMA」Cafe合作，推出第三彈期間限定「草莓新聞Diner」。是次Sanrio角色為迎接夏日，特別以充滿夏季感的度假風造型登場，一起看看有那些人氣角色的造型餐點吧！

Sanrio人氣角色造型餐點 ↓↓↓按下圖↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

【INFO】

Sanrio【草莓新聞Diner】

日期：2019年7月11日至9月30日

地址：EGG&SPUMA東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト8F

電話：03-6273-0255

營業時間：平日 11:00-23:00 (L.O 22:00) 周六、日及假日 11:00-22:30 (L.O 21:30)

網址：http://salt-group.jp/shop/egg-spuma/