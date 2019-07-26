【宅遊日本】日本ACG動漫聖地巡遊！盤點8大動漫迷必到展覽

每年在日本都有成千上萬的動漫展或活動舉行，以下為 8 個較為大型及適合 「初心者」參加的展覽，看看能不能加入你遊日的行程中吧 ! 本文節錄自由跨版生活圖書出版的《 日本ACG動漫聖地巡遊》一書，讓一眾二次元迷又多一個去日本的理由。

千葉縣千葉市 Jump Festa

Jump Festa 自 1999 年起舉辦，至今已接近 20 年。既然名為 Jump Festa，當然是 以集英社旗下雜誌包括少年 Jump、V Jump 等連載的作品為主題。活動每年都會在 12 月第 3 個週末在千葉縣的幕張 Messe 舉行，而且是免費入場!會場主要分成 Original Zone( 展示ゾーン ) 與 Maker Zone( 販賣ゾーン ) 兩部分，入場時參加人士需先決定從 哪一邊開始參觀。近年更加入 Jump Super Stage，會邀請參與作品製作的聲優出席， 同樣也是免費觀賞;另外也會舉行漫畫家的簽名會呢!

+ 5 + 4 + 3

攻略要點:



1. 先到官方網頁看看自己對 Original Zone 或 Maker Zone 哪邊興趣較大，再決定先排哪一 方。由於參展商出售的物品可能為限量品，因此要有心理準備心儀商品有機會完售。

2. 若有必買的清單，建議 07:00 便要到達會場排隊，並帶備好保暖的物品與食物，12 月兼在 海邊的幕張是頗冷的啊!

3. 雖然展期有 2 天，但第二天參展商準備的商品會比第一天少。

4. 留意部分參展商可能於網上提前抽選入場，又或在現場派發整理券才可入內排隊。

5. Jump Super Stage 設有 Kids Area，若帶同小朋友前往的話，可以坐進前方中央的絕佳位置!

地址: (幕張 Messe) 千葉縣千葉市美浜區中瀬 2-1 交通: 從 JR 海浜幕張站步行約 5 分鐘 時間: 每年 12 月第 3 個週末 09:00~ 17:00( 最後入場時間為 16:00) 費用:免費 官網: www.jumpfesta.com

東京都池袋 Animate Girls Festival

自 2010 年起由 Animate 主辦，簡稱 AGF，為近年於池袋舉行的盛大女性向動漫活 動。一連兩天的 AGF 雖然要付費入場，但會場內出售許多限定精品，更有人氣聲優表 演，經常會出現一票難求的情況!以 2017 年為例，活動分成 6 個區域，而池袋其他店 鋪也會加入其中，例如活動期間憑 AGF 會場的入場券或收據可獲連動禮物或折扣等。

攻略要點:



1. 每年 8 月左右會在官網公佈時間舉行時間與入場券抽選事宜，若決定前往最好先預訂池 袋周邊的酒店。

2. 入場券除了午後券外全採實名制，票面會印上入場者的名字，由於入場檢查頗為嚴格， 即使購買黃牛票也很大機會不能入場。

3. 2017 年起海外參加者需以英文名字抽選入場券，入場時以護照上的名字為準。

4. 持有特快或一般入場券的人士，於票面顯示的集合時間抵達會場便可，午後票會以先到先得形式排隊進入，若有持久戰的心理準備最好先帶備保暖的物品與食物等。

5. 雖然展期同為 2 天，但第二天參展商準備的商品會比第一天為少。

6. 留意部分參展商可能於網上提前抽選入場，又或在現場派發整理券才可入內排隊。

地址: (池袋Sunshine City)東京都豊島區東池袋3-1 交通: 從 JR 池袋站步行約 8 分鐘 時間: 約每年 11 月第一個星期，實際日期請留意官方網頁 費用: 大致分為特快入場券、一般入場券與午後入場券，實際費用請留意官方網頁 官網: www.animate.co.jp/ex/agf

每年 Comiket 都 會擠得水洩不通 的東京國際展示 場。

東京都有明 Comiket

一年舉行兩次的 Comiket 為日本及全球最大型的同人展，當中的同人攤檔多達 35,000 個!而展覽內亦設有官方攤位，包括 Aniplex、Avex Pictures、角川等均有參與， 而除了免費入場外，會場外更有不少 Cosplayer 大顯身手，讓攝影師隨意拍照!

攻略要點:



1. 建議參加者預先購買 Comiket 目錄，由於攤位數量極多，預先計劃好要跑的攤位會更有 效率!

2. 若有非入手不可的本子，最好先預訂國際展示場附近的酒店，並於當日乘搭始發列車前 往，要記住主辦單位是不容許徹夜排隊的啊!

3. 若純以參觀的心態入場，主辦單位建議最好於中午過後才前往，以避開早上的人潮。

4. 夏冬兩次的 Comiket 均要預先準備消暑或保暖的物品，還有飲料與食物等。

地址: ( 東京國際展示場 ) 東京都江東區有明 3-11-1 交通: 從ゆりかもめ的国際展示場正門站步行 3 分鐘;或從臨海線国際展示場站步行約 7 分鐘 時間: 每年 8 月第 2 個星期五至日及 12 月 29 日至 31 日 費用: 免費入場 官網: www.comiket.co.jp

東京都有明 Comic City

若說 Comiket 以男性向同人市場為主，Comic City 則是女性向同人誌的代表!以 Comic City 為名義的活動在日本各地都會舉行，數量多達 20 場，亦是大阪與福岡地區 最大規模的同人展，而最熱鬧的當然是一年兩次於東京國際展示場舉行的同人活動!其實 Comic City 也有舉辦男性向 同人展，然而規模上當然不及 Comiket 熱鬧便是了。

攻略要點:

建議參加大型活動的朋友預先購買目錄，由於攤位數 量極多，預先計劃好要跑的攤位會更有效率!

若有非入手不可的本子，最好先預訂國際展示場附近 的酒店，留意 Comic City 嚴禁早上 7 點前到場，當然 徹夜排隊也是絕不容許的啊!

留意無論擺攤或參觀，小學生以下都不能入場。

會場內不能拍照，要前往專有區域才可拍照。

部分活動不設 Cosplayer 參加，打算 Cosplay 的朋友也要留意!

地址: (東京國際展示場 ) 東京都江東區有明 3-11-1 交通: 從ゆりかもめ的国際展示場正門站步行 3 分 鐘;或從臨海線国際展示場站步行約 7 分鐘 時間: Comic City 東京每年 1 月及 6 月;Super Comic City 每年 5 月黃金周期間連續 2 天舉辦 費用: 大規模活動需另購入場券，每人 ¥1,000，目錄每份 ¥1,200;中小規模免費入場，目 錄售價則各異;部分活動必需購買目錄才可 入場 官網: 赤 ( 女性向同人活動 ):www.akaboo.jp 青 ( 男性向同人活動 ):www.aoboo.jp

東京都有明 Anime Japan

自 2014 年舉辦的 Anime Japan 展覽每年吸引超過十多萬人參加，是世界最大 規模的動漫展。展覽一連 4 天舉行，開首 2 天

只開放予業界，後 2 天才開放予公眾。雖然要 付費入場，但展覽有接近二百間會社參展，同

場亦設有 Cosplayer 專區，設置了動漫場景讓 Cosplayer 拍照，亦設有舞台進行聲優座談會或 動漫歌曲演唱會等，為近年備受觸目的動漫展。

攻略要點:

先至官方網頁看看有沒有想參加的舞台表演，再 決定是否要抽選舞台觀覽券。

只能以當日票券應募當天的舞台表演。

若有必買的清單，建議 07:00 便要到達會場排隊。

展期雖有 2 天，但第二天參展商準備的商品會比第一天為少。

留意部分參展商可能於網上提前抽選入場，又或在現場派發整理券才可入內排隊。

每年 12 月開始發售的事前入場券可抽選舞台觀覽券，可申請多達 5 場演出;2 月則開始發售純入 場券，同時亦設有當日券;另外亦有經選購買 的特快入場券。

地址:( 東京國際展示場 ) 東京都 江東區有明 3-11-1 交通:從ゆりかもめ的東京ビッグ サイト站步行 3 分鐘;或從 臨海線国際展示場站步行約 7 分鐘 時間:每年 3 月底舉行 費用:( 事前入場券 ) 中學生或以上 ¥1,800，( 當日券 ) 中學 生或以上 ¥2,200，( 特快入 場券 ) 中學生或以上 ¥3,800 官網:www.anime-japan.jp

千葉縣千葉市 Tokyo Game Show

已舉辦超過 20 年的 Tokyo Game Show 是各大遊戲商發表新作的戰場，廠家 亦會於此時發表新研發的科技與機種，讓各遊戲迷先睹為快!展覽一連 4 日舉行，

開首 2 天只限定業界入場，其後 2 天 為公眾入場日。除了有最新遊戲試玩 外，近年亦增設了 Cosplay 比賽及聲 優表演等活動。

攻略要點:

1. 留意部分參展商的試玩區需先領取整理券才 可入內試玩。

2. 部分製作人更會親臨會場，若想與偶像們見 面也要先留意各大遊戲商網頁。

3. 不少遊戲商會派發免費贈品，部分需要參加 試玩才可到手。

4. 若想試玩熱門遊戲，建議 07:00 便要到達會 場排隊入場。

5. 場內有出售限定品，雖然展期 2 天，但第二 天參展商準備的商品會比第一天為少。

地址:(幕張 Messe) 千葉縣千葉市美浜 區中瀬 2-1 交通:從 JR 海浜幕張站步行約 5 分鐘 時間:每年 9 至 10 月期間舉行 費用:(前賣券)¥1,000，(當日券)¥1,200 官網:http://expo.nikkeibp.co.jp/tgs

千葉縣千葉市 Wonder Festival

一年兩次於幕張舉行的手辦展覽會，亦是全球最大型的手辦展覽，簡稱為 WF。展覽最初由手辦製造商海洋堂主導，至現在不少著名的廠商如 Good Smile、 SEGA 等均會參加，同時發佈最新產品。而會場外不少 Cosplayer 亦會到場，亦有 各式各樣的「痛車」，場面非常熱鬧!

攻略要點:

1. 展期只有 1 天，若有非入手不可的心 頭好，最好先預訂幕張周邊的酒店。

2. 留意除了官方產品也有不少同人組織參加。

地址:( 幕張 Messe) 千葉縣千葉市美浜區中瀬 2-1 交通:從 JR 海浜幕張站步行約 5 分鐘 時間:每年 2 月、7 月舉行 費用:入場加公式書 ¥2,500 官網:http://wf.kaiyodo.net

京都國際漫畫博物館。

京都府京都市 京都國際漫畫動畫展

2012 年開始舉辦的動漫展，近年開始備受觸目，為現時關西地區最大型的動 漫展。展期間京都周邊亦會舉行不同動漫相關活動，除了主會場京都市勧業館外， 京都國際漫畫博物館亦有原畫展等活動同時舉行。展覽設有舞台讓聲優登台，部分更為開放舞台可隨意參加。

攻略要點:

每年 8 月開始發售的事前入場券可 抽選舞台觀覽券，可申請多達 2 場 演出;其後購入的則為純入場券， 同時亦設有當日券。

地址:(京都市勧業館みやこめっせ) 京 都 府 京 都 市 左 京 區岡崎成勝寺町 9-1 交通:從地下鐵東山站 1 號出口步行約 8 分鐘 時間:每年 9 月第 3 個週末 09:00~17:00，星期日提前至 16:00 結束 費用:(事前入場券) 中學生或以上 ¥1,200，(當日券) 中學 生 或 以 上 ¥1,500，(京都市勧業館與京都國際漫畫博物館共通券) ¥1,800 官網:http://kyomaf.kyoto 京都國際漫畫博物館 地址:京都府京都市中京區烏丸通御池上ル (元龍池小学 校) 交通:從地下鐵烏丸御池站 2 號出口步行約 2 分鐘 時間:10:00~20:00(週三休館) 費用:成人 ¥800，高中生及初中生 ¥300，小學生 ¥100 官網:www.kyotomm.jp

攻略要點:

每年 8 月開始發售的事前入場券可 抽選舞台觀覽券，可申請多達 2 場 演出;其後購入的則為純入場券， 同時亦設有當日券。

書籍介紹

本文節錄自日本ACG動漫聖地巡遊，跨版生活圖書出版

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作者：Li

出版日期：2019 / 06