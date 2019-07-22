【日本旅遊】京都靚景打卡熱點鞍馬　行拱橋前虔誠許願就會成真？

人們總是不停地犯錯 而他們只會記得那時天空的湛藍 雖然前途渺茫 但他們仍想用雙手擁抱光明 離別時內心的平靜 在肉體超脫之後的傾聽 莫名的生 莫名的死 花，風，城市 都是如此 我的內心深處在呼喚 不論何時都要永遠描繪著夢想 與其訴說著悲傷 不如用相同的唇輕聲歌唱

這是神隱少女（《千與千尋》）片尾曲《always with me》的歌詞。來到鞍馬這個旋律似乎在耳邊，忽遠忽近。也許是因為那一大片深綠色青苔蹤跡太鮮明，肆無忌憚地佔據在屋簷大樹石頭上，也許是因為那一根根艷紅的燈柱靜靜立在石板路旁，也許是因為那佈滿苔蘚的小池塘裡栩栩如生的兩隻石雕青蛙，也許是因為潺潺流水上那通往神社石板鋪就的拱橋。

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綿綿細雨後的鞍馬帶著一股經過洗滌的清爽，有種經歷塵世後的安穩篤定。灰濛濛的天氣，三三兩兩的遊客，似遠似近的層巒疊嶂，雲靄蒸騰而上。清風徐徐吹來，下過雨之後四周景物的色彩似乎越發鮮明光亮。旅行時未必有幸天天遇上好天氣，可倒不必因為外在不可控的因素而毀了旅行時的好心情 - 哪能事事都妄想可以在自己的掌控之中呢？

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伏見稻荷大社

住宿地點距離伏見稻荷大社約五公里，陽光正好，便漫步在京都巷弄轉角之間。早晨的空氣有點冷冽，日頭卻暖暖的，我喜歡這樣的行走。一個人專注地走路，暫時從自己的生活裡離開，去看看別人的日常，陌生的街景每一處看起來都特別新奇，仿佛自己置身事外，與那些世俗毫無牽連，行雲流水。

一個人這樣走著，靜靜看著這座城市的早晨，看著晨光穿過樹梢，來來往往一臉嚴肅的上班族，穿著高中校服的少年在陽光下踩著單車，還有開始了一整天家務事的主婦們。

路經東福寺，便拐了個彎。耳邊傳來稚氣的歌聲，原來一班幼童在老師的帶領下對著佛像高聲歌唱。庭院裡一些大叔大媽在淺淺的晨光裡喝著茶吃著點心。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：我愛獨旅：一個人漫游京都】

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