【日本人在香港】生活大不同　日籍插畫家道盡港、台、日文化差異

除了現在當紅、在ViuTV主持節目的和泉素行外，其實還有不少在香港生活的日本人，他們都有自己的故事──其實每個人都有自己的故事。

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一位從日本移居來香港的插畫師Mango Naoko，就透過出版新作《鴛鴦茶餐廳》講述她的精彩故事。她的故事對大部分人來講，可能非常平平無奇，因為做轉校生、自發學習外語、去外地旅行結下情緣……這樣的故事似乎無日無之，不停上演。

除了現在當紅、在ViuTV主持節目的和泉素行外，其實還有不少在香港生活的日本人，他們都有自己的故事──其實每個人都有自己的故事。（資料圖片）

然而，重要的是，她作為一位日本人，與日本、台灣、香港均結緣，並以一個非常典型傳統日本人的思維，告訴大家她對自己出生的國家，對於自己旅遊、定居的地方的想法。這個年代，敢於表達自己想法的人已經不多了。

有關Mango在學時的經歷我不贅了，然而有一點非常體現到她日本文化深入骨髓的：她唸大學時每天乘車來回六小時的九十五公里路，也毫無怨言！這是非常日本人的，那種克己耐勞，在如今世代看來，實在是難以想像的，但日本人就是給予人這樣的形象。像是香港車程由最西到最東，要兩個半小時一程，這已經非常折磨人，來回六小時每天，外加打工、學習其他興趣技能……這樣的生活持續了四年，真是讓人佩服。

她唸大學時每天乘車來回六小時的九十五公里路，也毫無怨言！（資料圖片）

同時間，Mango也打破了一些我對日本人的刻板印象，例如說，她因為一個契機想要學習中文，在偶然機會下碰到一間很對的中文教室，然後立即展開學習中文之旅。她明白不在語言環境中浸淫很難進步，亦很難突破，但是她當時未有勇氣出國留學（即使如此，她都已經踏出了舒適圈），便改變自己的環境，讓自己在家中接觸更多中文。如此豁出去學習一件事，身體力行，堅持做好一件事，是非常日本人的執拗；但是行動如此迅速、直接、乾淨利落，也非常之不日本人。或者就是這小小的差異，讓Mango可以活出不一樣的人生。

而在書中，也有其他體現出日本與其他地方的文化差異。譬如說，待客之道及生活環境。

如此豁出去學習一件事，身體力行，堅持做好一件事，是非常日本人的執拗。（《逃避可恥但很有用》劇照）

待客之道

像是Mango提到，她去台灣旅行時打搞一位血緣關係非常疏遠的遠房親戚，她不巧病倒發燒，抵埗後親戚領她入房間，她只消片刻就沉沉睡去了，醒來起卻因為牆上某樣東西，赫然發現自己身處主人房，萬般不好意思。

她提到在日本一定不會有這樣的事情發生，因為日本人「很少會讓別人睡在自己的床上」，同時在家裏準備一套只供客人使用的棉被和床鋪是一般的禮儀。

她提到在日本一定不會有這樣的事情發生，因為日本人「很少會讓別人睡在自己的床上」，同時在家裏準備一套只供客人使用的棉被和床鋪是一般的禮儀。（資料圖片）

生活環境

提到生活環境，Mango這本《鴛鴦茶餐廳》給我一個非常大的啟示。她作為一個日本人，在香港的餐牌上見到「出前一丁」已經有點嘖嘖稱奇，畢竟出前一丁作為「方便麵」，理應是家裏在忙時候的食糧；其次，是在外食出前一丁竟然還要加錢！這令她更加疑惑。作為香港人的大家，有沒有感到疑惑呢？

她作為一個日本人，在香港的餐牌上見到「出前一丁」已經有點嘖嘖稱奇，畢竟出前一丁作為「方便麵」，理應是家裏在忙時候的食糧；其次，是在外食出前一丁竟然還要加錢！（資料圖片）

有些事情Mango在往來港、日兩地之間，也有些不習慣又或者是感到奇怪的。例如：

在香港：

在日本：

簡單輕鬆地閱讀這本圖文小品，除了插畫都是可愛的貓貓非常治癒之外，裏面貼地又不艱澀的內容亦非常引人入勝。或許有不少人想着要移民，不過移民也須做足功課，要想想自己是否適合當地又或當地是否適合自己，同時做足萬全的準備。

鴛鴦茶餐廳，Mango Naoko著。（星夜出版）

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/chingkwan.page/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日本人在香港】日籍插畫家穿梭港、台、日三地 道盡文化大不同」​】

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