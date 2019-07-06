【日本購物】唔驚撞款！7樣必買精美手信推介：咖啡、甜點、茶包

來到日本旅遊除了基本的購物血拼、看景點、吃美食，少不了的就是採購特產的行程，除了幾個不敗經典的日本手信 ：藥妝店小物、白色戀人、薯條三兄弟，不想再跟別人買到重複手信的朋友們，這篇就為大家介紹日本必買的不撞款手信，個個都是有精美的內容物及包裝設計，除了自己逛得開心，也讓收到禮的人更有驚喜！

1, アメヤ珈琲｜Tunqui Mayo 咖啡豆

這家位於秋田的咖啡豆專賣店，近期推出了最新的產品「Tunqui Mayo」。這款咖啡豆在海外榮獲多項大獎，主打味道如藝妓檸檬茶般，帶點優雅的柑橘酸甜風味，包裝設計走簡約、低調奢華的風格。除了咖啡豆，也提供咖啡粉為選擇，不但外型美觀，品質也絕不中伏，來到秋田一定要帶幾件回家！

【アメヤ珈琲 】Tunqui Mayo 咖啡豆（Instagram@ameyacoffeeweb）

價格：¥ 1800（含稅） 地址：秋田県秋田市太平八田字和岱57-9

2. 常盤珈琲焙煎所｜常盤咖啡

同樣為咖啡專賣店，這間位於埼玉縣大宮市的「常盤珈琲焙煎所」，販售由員工親自去世界各地的咖啡農園精心挑選的咖啡豆，每到櫻花季節還會推出「櫻花特調口味」。簡約、文青風的的包裝設計，讓每件包裝都像是一件值得蒐藏的紀念品，送禮就是要送這種！

【常盤珈琲焙煎所】常盤咖啡（常盤咖啡焙煎所官網）

價格：¥ 150／1包｜¥ 1700／1盒（10包）（不含稅） 地址：埼玉縣大宮區櫻木町2-2-10（大宮總店）

3. 倭紙茶舖 江嶋｜和の紅茶茶包

倭紙茶舖江嶋創立於江戶時代初期，是一間超過350年歷史的老店。店舖設計是傳統的建築樣式「出桁」建築，位在小田原市。主打以靜岡縣掛川市豐沃的土壤所栽培出的茶葉，從深蒸煎茶、玄米茶，到宇治抹茶皆有販售，除了茶也之外，海苔、茶具、和紙和手工藝品等也是這裹非常熱銷的商品，想回家泡一壺好茶來這裹就對了！

價格：¥ 500（不含稅） 地址：小田原神奈川縣榮2-13-7

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+ 9 + 8 + 7

不知道大家是不是跟小編我一樣，每次幫別人買手信都像是為自己買一樣興奮，總是不小心拿「送別人的」為藉口放肆的血拼，但要買就要買得有誠意，以上7款日本必買的不撞款手信分享給大家，別再送大眾禮了，買這些包準驚喜、誠意都UP UP！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【日本必買】內行人才懂的精美不撞款日本伴手禮，咖啡、甜點吃撐你！】