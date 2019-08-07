【宇治住宿】抹茶之鄉推薦住宿八選　來場源氏物語的歷史邂逅吧！

來到宇治你會想到甚麼呢？除了大名鼎鼎的宇治抹茶外，這裡可是擁有世界遺產「平等院」與「宇治上神社」的重量級古都，一年四季都有它不同的面貌，可以賞楓外，普通時段散步在宇治也是一件很舒服的事！這裡推薦你宇治住宿8選，讓你全然的沉浸在這千年古城！

（IG@tyin3_zcc13）

宇治這個地方擁有世界遺產「平等院」以及「宇治上神社」，平等院鳳凰堂更是出現在日本錢幣上，代表這個地方的重要性，每年總是湧入許多遊客前來朝聖。在宇治橋附近更是有紫式部的雕像，或許你對她很陌生，不過提到源氏物語你應該就很熟悉了吧，沒錯！她就是這部曠世巨作的作者，同時源氏物語也被認定為世界上最早的長篇小說。來到這裡你可以感受到宇治滿滿的歷史人文風情，不妨在此停留一宿或多晚，好好感受這個美麗的城市。使用京都大阪觀光乘車券除了可以抵達宇治外，還可以搭乘叡山電車喔！

【編輯：王雅柔│執筆：蔡立慈】

一、必住超激推宇治住宿地圖

宇治川旁的溫泉飯店｜花屋敷浮舟園

+ 3 + 2

「花屋敷浮舟園」位於源氏物語的發源地「宇治」裡，這裡有著世界遺產的古蹟，以及許多羅曼歷史。是一間溫泉飯店，這裡最自豪的就是能夠眺望宇治川景觀的展望風呂，來到這裡可以好好享受泡湯的樂趣。建議選擇一泊二食的方案，可以享受以當季食材製成的京料理，感受古都風情就趁此時！這裡全部的客室都能眺望美麗哀愁的宇治川，每間都是景觀房間。宇治的景點不會離的太遠，散步起來很舒適，推薦給想要遠離人群，又想體驗濃濃古風的朋友們！

■官網・參考網站：http://www.ukifune-en.co.jp/index.html ■雙人房價 10000日幣起～｜查看最低房價 ■地址：京都府宇治市宇治塔川20-21 ■交通方式：JR宇治車站、京阪宇治車站徒步13分

JR宇治車站旁交通方便｜宇治第一飯店

+ 2

「宇治第一飯店」距離「JR宇治車站」只需要徒步3分鐘，交通方便。全是採用席夢思的床墊，睡起來舒適好入眠，雖然房間就是一般商務旅館的大小，但是五臟俱全，備品也相當齊全。飯店裡備有自動販賣機，口渴可以來這裡購入飲料以及酒品，另外有投幣式洗衣機和烘衣機可以使用，住再多天也不用擔心！飯店提供早餐服務，只需要860円就能享用到日式早餐以及西式早餐這兩種選擇，經濟實惠又好吃是他們的特點。飯店步行到「平等院」的歷史古蹟也很便利。

■官網・參考網站：http://www.wao.or.jp/aiso/ ■雙人房價 18000日幣起～（一泊二食） ■地址：宇治市宇治塔の川3 ■交通方式：京阪宇治車站徒步10分

季節感十足，不可錯過鰻魚蒸飯｜鮎宗

「鮎宗」是一間料理旅館，以料理為主，這裡平常日入住，一泊二食只需9000円，相當划算！來到這裡不得不品嘗他們的招牌料理「季節のかご盛りセット（鰻飯いむし付き）」，簡單來說就是季節的籠盛套餐，附鰻魚蒸飯，好吃美味的餐點絕對讓你讚譽有加！這間旅館距離「京阪宇治車站」只需要徒步10分鐘，而且就在「平等院」隔壁，要去世界遺產「宇治上神社」或是以紫陽花（繡球花）聞名的「三室戶寺」都很方便。可以容納多人，深受當地學子們喜愛！

■官網・參考網站：http://www.wao.or.jp/aiso/ ■雙人房價 18000日幣起～（一泊二食） ■地址：宇治市宇治塔の川3 ■交通方式：京阪宇治車站徒步10分

從房間以及風呂都可以眺望宇治川｜光流園 靜山莊

+ 2

「光流園 靜山莊」距離「JR宇治車站」或是「京阪宇治車站」需要徒步15分鐘、搭計程車5分鐘的路程，若是帶著小行李包來這裡住個一天，推薦你慢慢散步過來，沿途風光明媚，不知不覺就能抵達旅館了。若是拖著行李箱，推薦你搭計程車比較方便。這裡的客室和大浴場都能眺望美麗的宇治川，悠閒的在旅館待上一天也不是問題，來到這裡，不妨選擇一泊二食的方案，嚴選當季食材，每日都會進當旬新鮮的漁獲以及京野菜，讓你品嘗富含歷史之味的饗宴。

■官網・參考網站：http://www.seizanso.com/ ■雙人房價 25,920円日幣起～（含早餐）｜查看最低房價 ■地址：京都府宇治市宇治塔川27-2 ■交通方式：JR宇治車站、京阪宇治車站徒步15分、計程車5分

老闆很親切的青年旅館｜旅人宿 麒麟舎

「旅人宿 麒麟舎」距離「JR宇治車站」只需要徒步5分鐘，交通方便，這裡就如同一般的青年旅館，乾淨簡單，以這樣平實的價格，就能在宇治這座古城裡度過一晚，雖然設備簡單，但讓人覺得物超所值！有交誼廳可以休息，還擺滿了漫畫。能夠感受的出來老闆真誠對待每一位來到此的客人，彷彿是你在日本的另一個家般，溫馨自在。宇治這個地方雖然不大，但是每個地方都需要細細品味，才能悟出它的價值，這個適合背包客或是一人旅的旅宿，睡再多晚也不心疼！

■官網・參考網站：http://ujikirinya.web.fc2.com/ ■單人房價 2,700日幣起～｜查看最低房價 ■地址：京都府宇治市宇治妙楽４－４ 協栄ビル３F ■交通方式：JR宇治車站徒步5分

可以眺望塔之島的十三重石塔｜塔見茶屋

「塔見茶屋」距離「JR宇治車站」需要徒步13分，就位於林立著旅觀餐廳與土產店的「網代木之道」上，從這裡要散步到「平等院」也只需花費3分鐘，十分方便！客房是簡單的和式房，有些房間能夠眺望宇治川以及位於塔之島上的「十三重石塔」，這可是日本國家重要文化財之一，相當珍貴！推薦可以選擇含早餐的方案，就能品嘗到在地日式料理。旅館內備有大浴場，讓你可以舒服地泡著湯，享受宇治的悠閒時光，也能舒緩走了一整天的腳步疲勞喔！

■官網・參考網站：http://tomichaya.com/ ■雙人房價 13000日幣起～ ■地址：京都府宇治市塔ノ川11 ■交通方式：JR宇治車站徒步13分

有和室有洋室有宿舍房，旁邊就有便利商店｜茶願壽邸

「茶願壽邸」距離「JR宇治車站」只需要徒步6分，雖然不是往景點的方向，但是都在徒步可接受的範圍內。這裡提供個室以及宿舍房，個室又分為和式房和洋式房可以選擇，背包客或是一人旅的朋友們，推薦你們宿舍房，一個床位外加一份精緻的早餐，只需要4000円～就能在宇治這個慢活古都裡，住上一晚！附近有便利商店，不怕晚上餓肚子。到知名的「平等院」或是世界遺產「宇治上神社」都只要散步個10分就能抵達，看看沿路風景一下子就到了。

■官網・參考網站：https://www.chaganjutei.com/ ■單人房價 4,000日幣起～（含早餐）｜查看最低房價 ■地址：京都府宇治市宇治壱番152-1 ■交通方式：JR宇治車站徒步6分

整棟出租一日只接一組客人｜宇治壱番宿 苦瓜

「宇治壱番宿 苦瓜」距離距離「JR宇治車站」只需要徒步6分，地理位置良好，要去各個知名景點都很合適。這裡適合一整個家庭出遊，因為這是一間整棟出租的旅館，每天只接待一組客人，所以相當搶手，想要入住請事先手刀預定，以免向隅。裡面設備完善，不只客房、客廳、廚房都有，還有檜木浴室，可以一邊享受檜木香氣，一邊泡澡看著日式庭園，彷彿節目到你家住一晚般，體驗在地日本人的生活。備品齊全，採用今治毛巾與資生堂備品，還提供茶具組供你泡茶。

■官網・參考網站：http://uji-ichiban-yado.com/ ■雙人房價 43200日幣起～｜查看最低房價 ■地址：京都府宇治市宇治里尻2-17 ■交通方式：JR宇治車站徒步6分

【本文獲「Compathy Magazine」授權轉載，繼續閱讀原文：【宇治住宿】宇治推薦住宿8選！與紫式部來場源氏物語的歷史邂逅吧！