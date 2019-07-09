【越南旅遊】峴港巴拿山一日遊攻略！訪佛手金橋、歎CP值高自助餐

夏天去旅行最好當然就是陽光與海灘！位於越南中部的峴港就是一個近年新興目的地：這裏不僅有陽光與海灘，而且物價低廉，加上香港已有廉航直航，自然可以想去就去！峴港近來最熱門的景點巴拿山就是人氣旅遊景區，這裏有全世界最長的跨山纜車、法式城堡建築群、主題樂園，而且去年還新增了一座佛手金橋！自然風景加上精緻建築，自然吸引了不少人前來。

不過巴拿山並不鄰近市區，懶人們又擔心被的士司機開天殺價的話，不妨出行前先預定巴拿山一日遊行程！早上便會有車來到酒店門口等你，上車後由導遊略略介紹巴拿山的由來，然後安坐休息一下，就可以搭纜車上山了！

佛手金橋位於海拔超過1400米，總長度有150米。相比起山下，這裏會較為涼快，可是有陽光的時候也十分曬，建議前來時最好帶上太陽眼鏡或傘。站在佛山金橋的半空行人道可以遠眺山下的鄉村風景，拍照時更有巨型金手作背景，是打卡好地方。

著名的佛手金橋的確很亮眼！（KLOOK提供）

這個園區部份主要以觀光拍照為主，雖然也有一些紀念品店，但主要的遊樂設施以及餐廳都在另一頭，需要再乘纜車前往。

點擊下圖開始遊覽巴拿山！

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一日遊行程中，你可以決定什麼時候用餐。導遊會事前分配好門票，讓你自行分配時間。餓的話可先吃點東西再遊玩；不餓的話，花時間遊玩再去吃東西也沒所謂！

提供自助午餐的餐廳是全個景區最大的餐廳，兩層的餐廳提供多款食物選擇。而且餐廳內的冷氣充足、採光十足，在這裏稍事休息也是不錯的選擇。

點擊下圖看清CP值高自助餐！

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就小編當日所見，園區內會不時出現停電狀況，但四周的人都似乎習以為常，如果你也遇上停電，請不要驚慌呢！

遊玩過後就可在指定時間回到集合點準備離開。雖說這個是一日遊，但行程安排十分有彈性，讓懶人都可以輕輕鬆鬆到達市郊的巴拿山。溫馨提示：據說巴拿山上一日就可感受到四季，早上似春天、中午像夏天、下午像秋天、晚上像冬天。氣溫會驟降之餘還有可能會下雨，因此最好還是帶備雨傘和外套。

【本文獲「KLOOK」授權轉載。】