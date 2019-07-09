台灣首間 7-11 聯乘P助與粉紅兔兔店　超萌商品　

今個夏天，台灣7-11再度與日本超人氣卡通「P助與粉紅兔兔」合作，推出聯名限定店，場內滿布P助與粉紅兔兔的擺設，就連天花板都可看見他們可愛的身影，令人少女心大爆發，是次除了設有Café坐位，更有兩位主角陪食，場內更有一系列獨定商品發售，粉絲不要錯過！現在一起看看場內的亮點位吧！

Cafe超萌座位區 與P助兔一起用餐

最大亮點便是座位區，桌子及椅子上設有P助與粉紅兔兔的立體造型公仔，在這裏休息的話，有喝飲料的P助與吃御飯糰的粉紅兔兔陪伴，是場內的打卡聖地之一！店內的熱飲杯更是官方首次授權於台灣《7-ELEVEN》商品中使用，共有「紙飛機」、「降落傘」、「好朋友」3款圖案設計，只要點CITY CAFE熱飲即可免費擁有。

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展示區 獨家商品

入口旁邊就有這個超萌商品展示區，有從日本空運來台的桃太郎、飯糰時光、夢遊仙境等系列絨毛公仔，以及作者的親筆簽名板等絕版非賣品，滿足粉絲的拍照欲望。除了佈景擺設可愛，是次的的聯名店亦有推出一系列的周邊商品，從筆袋、雨傘、書本包、小椅子、燈光球體拼圖，更有大家最愛的公仔等，非常可愛！



↓↓↓按圖看獨家商品↓↓↓

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【INFO】

地址：台北市中山區南京東路三段208號（威克門市）

交通資訊：捷運南京復興站4號出口步行1分鐘