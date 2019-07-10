【2019桃園新景點】化身蓮花仙子　在荷葉上打卡！

相信每個女孩內心深處都有個公主夢，童年時總會幻想穿上漂亮的公主裙，過上美滿的童話生活。 雖然現實生活殘酷，童話故事當然不會發生，但近期桃園興起躺在荷葉上拍仙氣照，吸引不少懷有少女心的網友前去打卡，化身成蓮花仙子、姆指姑娘，背景是秀麗的蓮花園景，非常有仙氣！場內更有不少打卡點，如蓮花鞦韆、粉嫩色鉛筆等等，一起看看超有童話感的蓮荷園吧！

走進大王蓮 化身蓮花仙子、姆指姑娘



桃園蓮花季將於即日至8月25日展開，活動設有不少打卡景點，如蓮花鞦韆、粉嫩色鉛筆等，最矚目的當然是，躺在大王蓮上拍美照，據園方負責人說一般人的體重都可以乘坐在大王蓮花上，但要看大王蓮花的成熟度，只要成熟度夠，便可坐上！為保安全當然要聽從現場的工作人員的指示。



↓↓↓按圖唯美靚相↓↓↓

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蓮荷園介紹

蓮荷園佔地約20,000平方米，植物多達500種以上，擁有多樣的蓮花品種。每年6月到11月初都開放大王蓮體驗，是不少遊客必訪的原因。同時場內也有不少特色美食，如蓮花套餐、蓮子剉冰、香水蓮咖啡等等，更可預約體驗米苔目(台式粉)DIY、稻草DIY，活動內容非常豐富。



除了蓮荷園，位於桃園的康莊蓮園同樣設有大王蓮的拍照體驗，有興趣的朋友可因應行程選擇到訪的景點。







↓↓↓按圖看蓮荷園景點↓↓↓

【INFO】

蓮荷園

地址：桃園市觀音區金華路690號

時間：08:00-18:00（7月至10月）；團體預約（11月至4月）

電話：03-477-6972

費用：入園50元（約HK$13）、大王蓮拍照50元（約HK$13）





康莊蓮園

地址：桃園縣觀音鄉大堀村下大堀184號

時間：09:00-17:00

電話：03-408-1517

費用：免費入場；乘坐大王蓮花50元（約HK$13）（住宿旅客免費）