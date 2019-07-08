台灣宜蘭新景點「斑比山丘」3大特色　零距離餵小鹿　

最近，台灣宜蘭多了一個全新景點「斑比山丘」，喜歡鹿仔的朋友不用遠飛大阪都可以近距離與梅花鹿來個零距離親密接觸，園內更設有文青熱捧的賞鹿咖啡廳以及小鹿造型的周邊產品供遊客選購，一起看看園內的最新動態吧！

【1】660萬平方米 超大園區



位於宜蘭冬山的新景點「斑比山丘」，近日正式開幕，園內面積約有660萬平方米，目前有25隻梅花鹿駐場，因為可以近距離接觸梅花鹿，被稱為「台版小奈良」！位在宜蘭梅花湖的「斑比山丘」，附近為稻田與山景，場內主要分為「小鹿互動體驗區、餐飲區、商品區」三大區域。



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【2】零距離和小鹿玩耍

據網友透露，場內的梅花鹿友善不怕生，園區有提供胡蘿蔔條、牧草等糧食，遊客可在互動區內餵養梅花鹿，想零距離和小鹿們玩耍、拍照的朋友不用特別飛去日本奈良了！



↓↓↓按圖看鹿仔的萌樣↓↓↓

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【3】知名咖啡廳進駐

另外，宜蘭知名咖啡廳「美美子みみこ homemade cake」亦進駐園內，在這裏可以與梅花鹿近距離接觸，旁邊還有小鹿造型的周邊產品可以選購。

↓↓↓按圖看甜品↓↓↓

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【INFO】



斑比山丘

地點：宜蘭縣冬山鄉得安村下湖路285號（導航可搜尋「禾田舍有機農場民宿」，斑比山丘位於民宿對面）

營業時間：10:00-17:00

門票：台幣200元(約HK$50)

