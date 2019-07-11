台北動物園全新熱帶雨林館　睇超呆萌樹懶水豚　入園必去8大景點

萬眾期待的台北市立動物園熱帶雨林館，近日正式開幕！熱帶雨林館自2006年開始規劃，投資3.9億元（約1億港元）打造，轉眼13年過去，新館終於趕在暑假同大家正式見面，而自從台北動物園發放了可愛的「水豚君」影片後，更吸引不少遊客拜訪，現在同大家看看館內的人氣動物，及入園必去的8大景點！

熱帶雨林館 看可愛高人氣動物

熱帶雨林館以台灣穿山甲的造型設計，佔地1.5公頃，設有6個戶外區，以及1個穿山甲造型室內館，不論是從天上飛地上爬或是水裏游的熱帶雨林物種，都可以看到。目前在館中入住的包含可愛的水豚、動作緩慢的樹獺、阿氏夜猴、食蟻獸、小懶猴等，現在一同看看人氣動物的生活照吧！

↓↓↓按圖看高人氣動物↓↓↓

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台北動物園 8大展區看點

台北市立動物園佔地面積有165公頃，展示館相當多元化，分為戶外展示區及室內展示館兩部份，戶外展示區規劃區包括台灣鄉土動物區、兒童動物園、亞洲熱帶雨林區、沙漠動物區、澳洲動物區、非洲動物區、溫帶動物區、鳥園區、水鳥觀察區、濕地生態園、蟲蟲探索谷以及蕨園；室內展示館則有教育中心、昆蟲館、兩棲爬蟲動物館、無尾熊館等，園區非常多元化，現在推介入園必去的8大展區！

↓↓↓按圖看8大必去展區↓↓↓

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【INFO】



台北市立動物園

地址：台北市文山區新光路二段30號

時間：09:30-17:00

票價：NT$60(約HK$15)