【台北必去】松山3大必去展覽　扭蛋展　愛麗絲展　One Piece展

今個暑假打算到台北旅遊的朋友，記得要到松山文創園區走一轉，事關園區最近舉辦了多個展覽，是次為大家介紹當中最值得入場的3大展覽，包括扭蛋展、夢幻愛麗絲展及One Piece 20周年特展，場內更有超多打卡區域，更有相關的主題商品供粉絲選購，如果走累了，現場設有主題餐點提供，不管是One Piece、愛麗絲，還是扭蛋迷都能盡興而回！

【1】奇譚俱樂部扭蛋展 玩具迷必去

專門推出趣味扭蛋作品的奇譚俱樂部踏入第13年，品牌推出過許多知名扭蛋公仔，例如杯緣子、戴頭套的貓咪、紙盒中的摺耳貓、坐姿狗、宇宙人等系列，其中杯緣子系列更踏入第7年，場內設有多個大型拍照點，更設置了多個扭蛋機，讓粉絲可以盡情扭蛋。展覽也展出奇譚俱樂部的經典系列扭蛋，另有相關的創作解析、手稿內容等展品，身為扭蛋迷記得去朝聖！

↓↓↓按圖看趣怪的扭蛋↓↓↓

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【INFO】

蛋蛋特展 奇譚俱樂部的扭蛋世界

日期：即日至9月1日

展覽地點：松山文創園區1號倉庫(台北市信義區光復南路133號)

展覽時間：週一至週日10:00-18:00 （17:30停止售票及入場)

價格：台幣300元（約HK$75）

【2】愛麗絲夢遊奇境體驗展超多打卡位



曾在韓國創下30萬人次入場的「跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展」，現在移師到台灣舉行。是次台北站的愛麗絲夢遊奇境體驗展，除了重現繽紛的「兔子洞」、可自由躺臥的「愛麗絲小屋」、充滿神秘感的「眼淚池」、及穿梭幻想與現實的「鏡屋」，更加碼展出台灣藝術家以愛麗絲為靈感的作品，其中貓王不討喜的「如果我是柴郡貓就好了」陶作雕塑更是全球首展，現場更有愛麗絲的主題商店，除了提供韓國原裝進口的周邊商品，更有台北站限定的愛麗絲商品。



↓↓↓按圖看超好拍的愛麗絲場景↓↓↓

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【INFO】



跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展

日期：即日起至9月25日

時間：10:00-18:00

地址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區 2、3 號倉庫）

價格：台幣350元(約HK$88)

【3】ONE PIECE 動畫二十週年紀念特展

海賊王One Piece動畫發行至今一直以來深受廣大動漫迷的喜愛，為了紀念One Piece動畫播出20周年，官方將在台灣舉辦特別版漫展，並於台北松菸正式開展。現場分為五大展區，其中有3公尺高的超巨公仔更是首次登場，更有540度環繞劇場、24隻大型角色公仔，非常適知打卡，場內更利用AR互動科技，給觀眾身臨其境進入海賊王的世界。另外，場內更重現動畫中的經典食物：超逼真惡魔果實慕斯蛋糕、超萌宙斯雲、逼近手掌大的帶骨肉，以及超可愛的喬巴棉花糖等，造型可愛！



↓↓↓按圖看ONE PIECE 展現場↓↓↓

【INFO】



ONE PIECE 動畫 20週年紀念特展

展覽日期：即日至2019年9月22日

展覽地點：台北松山文創園區4、5號倉庫

票價：台幣350元(約HK$88)