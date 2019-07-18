日本人氣樽裝茶排名Top20　伊藤園之外還有哪些選擇？

天時暑熱，最適合喝一口冰凍的飲品，頓時有透心涼的暢快感覺。而日本人向來鍾情茶飲，最近日本數據分析公司True Data公開了日本人最愛購買的樽裝茶排名，並公布頭20位日本人的最愛茶飲。 當中受日本人熱捧的伊藤園，憑匠心研發不斷提升樽裝茶的味道，順利稱霸頭3位，一起看看Top 20中，有否你的最愛吧！

伊藤園的綠茶銷量至今還是NO.1。（來源：伊藤園廣告截圖）

【1】伊藤園 Oi Ocha Japanese Green Tea 525ml

日本伊藤園可說是綠茶飲品的元祖，早於 1990 年首次推出樽裝綠茶，以獨特製法去除沉澱物，令口感更為香醇。綠茶推出以來，長期成為日本銷量NO.1！品牌對出品的味道要求嚴格，如日本伊藤園為了令樽裝綠茶達到新鮮沖泡的效果，提升茶的濃味程度及層次，在2017年5月更換瓶身設計，將膠樽的上半部由原來平滑的表面改成較密的鋸齒狀，令茶的味道更濃更突出，記者都飲用不同日本品牌的綠茶，的確以伊藤園的綠茶出品最佳，入口茶味濃而不澀，帶回甘的層次，難怪深受日本人喜愛，順利成為榜首！

伊藤園在1990年推出「お～いお茶」，是世界上第一個瓶裝綠茶品牌，人氣居高不下。（網上圖片）

茶味與光源有直接關係：【睇片】日本綠茶樽面設計改為「鋸齒」型竟然同燈光有關？

(網上圖片) 【2】伊藤園 健康礦物質麥茶2L 伊藤園的麥茶是將大麥焙煎，再磨成粉末而製成，具備大麥營養豐富的特點，不僅蛋白質含量高，而且包含膳食纖維、維生素B族、以及鐵、磷及鈣等礦物質，更無咖啡因、無香料、無色素，就算是孕婦、幼兒、長者等，任何人都能安心飲用的健康茶飲，在日本深受媽媽們歡迎，不少女生更會把它作為減肥飲品。

伊右衛門品牌系列中有許多茶款，以經典款綠茶最為暢銷。（來源：網上圖片) 【4】伊右衛門綠茶 525ML



伊右衛門自2004年正式上架，是SUNTORY和京都知名茶舖「福壽園」合作推出的茶飲品牌，主打京都口味的綠茶。品牌標榜每枝伊右衛門綠茶都集結20種以上的國產茶葉和抹茶、使用100%由石臼研磨而成的微粉碎茶葉，再通過約300項殘留農藥檢查，讓消費者飲得安心。記者認為伊右衛門的茶味濃厚，帶有綠茶本的澀味及酸味，是日本人喜愛的風味。

(網上圖片) 【6】日本綾鷹濃香綠茶 525ml 綾鷹是日本可口可樂與京都百年製茶老舖─上林春松本店共同合作開發的茶飲品牌，標榜茶的口感像茶壺即泡出來般，所以喝之前務必搖勻，整體味道特別甘醇美味，無論是常溫或冷藏後飲用，都不會影響茶的美味表現，大受京都當地人歡迎。記者特別欣賞瓶身的設計，一圈一圈、左右不對稱的凹凸設計，非常有手感。

(網上圖片) 【7】KIRIN生茶 525ml 知名啤酒品牌KIRIN在2010年推出新產品生茶，採用最新生茶葉冷凍製法，將日本國產的「朝摘生茶葉」、「深蒸茶」，一番茶（當年最先採摘下來的生茶葉），以零下四十度瞬間急速冷凍，令綠茶的香氣與餘韻能夠持續，而且入口苦味很輕，是許多不適綠茶之苦的日本人會選擇的茶品。



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