日本樂天市場熱賣商品TOP10　防水鞋套　手信　還有防災食品？

日本向來是港人旅遊的熱門地點之一，而購物狂到日本旅行，Shopping更是指定動作！最近，日本樂天市場公布了2019年日本上半年度的大熱商品，當中以「令和」的商品最熱賣，是次記者搜羅其中10款暢銷商品，包括日用品﹑家電及美容產品，計劃暑假到日本旅行的朋友，可以作為血拼參考。

【1】菊花紅印帳本

日本已於5月1日將年號改成「令和」，而「令和時代」正式啟用後，各種周邊紀念品亦相繼推出，日本樂天市場發現，為紀念新時代來臨的「菊花紅印帳本」極度受到日本人喜愛，封面不僅印有象徵日本皇室的菊花，採用獨特的縐綢材質，質感相當細緻，難怪備受日本人追捧。

【2】紅白馬卡龍

為慶祝日本皇室新年號「令和」，日本各地都推出相關的手信紀念品，其中這款直接將令和字樣印上的令和紅白馬卡龍，成為人氣手信之一。味道分別是草莓及海鹽焦糖兩種口味，標榜採用100%天然著色料，深受日本人喜愛。

【3】防災罐頭麵包

由於日本位於地震帶和颱風侵襲的區域，不時受到颱風及地震的侵襲，故日本人危機意識重，面對突如其來的災難，當然要儲備「緊急糧食」！因此日本人開發了許多防災食品，同時講求保存期長而且口味多元化，令防災食品成為日常都能吃的美食。此款防災罐頭麵包有3種口味，包括朱古力﹑牛奶及楓糖，保存期更有3年之久，麵包塞滿罐頭，嚼勁十足！難怪成為日本人的必備糧食。

【4】家用DIY窯烤機

日本人的創意總是令外界佩服，這款家用DIY窯烤機成為暢銷商品的黑馬，利用遠紅外線的穿透力模仿炭火埋在泥土中燘熟食物，迅速鎖住食物的肉汁，令食物更為滋味！這部家用DIY窯烤機，可以輕鬆做到窯烤的效果。

【5】皇室卿用嬰兒披肩

此款披肩出自有百年歷史的英國品牌G.H.Hurt＆Son，每件產品都是英國製造，除了有專業的紡織機器外，更有專業的師傅配合手工輔助，質量絕對有保證！披肩採用100％純棉材質，舒適柔軟且觸感清爽，適合嬰兒使用，不僅受到英國皇室的喜愛，在全世界都很受歡迎。

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