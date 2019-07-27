【外遊注意】10個搭飛機的錯誤穿搭　勿穿工人褲　高踭鞋

去旅行搭飛機短則一個多小時，長則高達十多個小時，而且座位狹窄，如果著裝不當，就會大大降低一趟旅程的心情，因此搭飛機的衣著非常重要。以下就為大家整理10個搭飛機的錯誤衣著，以後外出旅行記得要多加留意！

【1】高踭鞋

外出旅行必定會比平時多走動，而高踭鞋會增加腳前掌的壓力，小腿肌肉亦會受到影響，因此去旅行應避免穿高踭鞋。尤其飛機上的氣壓比地面低，會令腳腫的情況更加嚴重，如果在飛機上穿高踭鞋的話會令雙腳的血液循環變差。

飛機上的氣壓比地面低，會令腳腫的情況更加嚴重，如果在飛機上穿高踭鞋的話會令雙腳的血液循環變差。（ig：jessica.syj）

【2】工人褲

飛機的洗手間一般都非常狹窄，現時很多航空公司為了讓機艙多一排座位，都紛紛再度縮小洗手間的空間，連轉身都要小心翼翼。在小小的空間內要脫下工人褲上廁所是一件非常麻煩的事，因此最好選擇方便穿脫的褲裝或連衣裙。

在小小的空間內要脫下工人褲上廁所是一件非常麻煩的事，因此最好選擇方便穿脫的褲裝或連衣裙。（《WWW》劇照）

【3】背心短褲

身處高空，過高的飛機艙壓會令乘客容易覺得昏厥，因此機艙的冷氣通常都十分強勁。就算目的地的天氣較熱，都不建議穿背心和短褲上飛機，就算向空姐索取毛毯，都未必能抵擋機艙內的冷氣，導致旅程未開始就感冒，非常掃興！

就算目的地的天氣較熱，都不建議穿背心和短褲上飛機，就算向空姐索取毛毯，都未必能抵擋機艙內的冷氣。（OSEN）

【4】緊身衫褲

機艙座位空間有限，無論搭短途還是長途機，雙腳都會因為缺少變換姿勢和走動而水腫。因此搭飛機時最好穿寬鬆的休閒衣服，避免穿緊身衣服、緊身牛仔褲。

搭飛機時最好穿寬鬆的休閒衣服，避免穿緊身衣服或緊身牛仔褲。（《The Beauty Inside劇照》）

【5】香水

由於候機的時間非常充裕，很多人都會在免稅商店逛逛，但為了其他乘客著想，最好不要周圍試香水，自己亦應噴上清新淡雅的香水，避免散發濃烈刺鼻的香味，影響周圍的乘客。

為了其他乘客著想，最好不要周圍試香水，自己亦應噴上清新淡雅的香水，避免散發濃烈刺鼻的香味。（ELLE Korea）

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