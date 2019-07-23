【AsiaMiles】沒有信用卡都可以　亞洲萬里通4個方法儲里數

講到飛行里數，大家都會以為是屬於信用卡的玩物，需要透過碌卡才能賺取到飛行里數，從而換取機票。但國泰航空推出的獎勵計劃「亞洲萬里通（AsiaMiles）」與眾多商戶與網站合作，能夠讓一眾旅友能夠透過信用卡以外的方法，只要輕鬆幾個步驟，日積月累就可以賺取到可觀的飛行里數！

近年國泰航空大力發展獎勵計劃「亞洲萬里通」，除了購買機票與信用卡簽帳外，現在連生活日常消費都能夠賺取到飛行里數！（網上圖片）

其實要儲里數，不一定要信用卡。只要懂得精明消費，你仍然可以用其他途徑為自己儲一張「鄉下來回機票」。亞洲萬裡通近年大力發展，合作商戶和層面也不斷增加。即使你沒有信用卡，無論你是超市消費還是吃喝玩樂，還是上網消磨時間，現在都都能夠加入到儲飛行里數的行列。

《好食玩飛》就為大家精選了4個不用信用卡都可以輕鬆儲AsiaMiles的攻略，讓大家可以盡快儲夠里數飛轉日本！

▼▼▼▼點擊看4個方法▼▼▼▼

【1】易賞錢Moneyback 換里數！

【2】OpenRice訂座額外送里數！

【3】TripAdvisor留言評論送里數！

TripAdvisor活動網站【請按此】

【4】合作商戶消費額外里數！

合作商戶名單【請按此】

雖然憑藉以上4個方法，並不能夠迅速獲得大量里數，但只要在日常生活中賺取里數，積少成多，其實不出半年，大家就能夠去轉台灣，一年就能夠飛日本！